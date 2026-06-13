Las autoridades norteamericanas le rechazaron la visa y no podrá estar presente durante toda la fase de grupos, como mínimo.

Ya empezó la Copa del Mundo 2026 que mantiene en vilo a todo el ambiente por lo futbolístico, pero también hay sucesos que ocurren del lado externo. En ese sentido, la Selección de Ecuador sufrió una dura baja en su delegación, ya que no podrá contar con la presencia de Federico Tridico a lo largo de toda la fase de grupos, tal como se informó hace apenas unos instantes.

Esta noticia de última horas tiene como principal protagonista al preparador físico del plantel, que no puede ingresar a Estados Unidos. Aunque suene ilógico e incomprensible, le rechazaron la visa y por ahora tiene prohibida la entrada al país hasta nuevo aviso. Si bien todavía se desconoce el motivo de esta tajante resolución, las autoridades norteamericanas no dieron el brazo a torcer.

Federico Tridico, preparador físico de la Selección de Ecuador.

Lo cierto es que Ecuador pierde a Federico Tridico durante la primera ronda del Mundial. A falta de conocer hasta qué instancia llegará la Tri en esta competición, ya se puede adelantar que no estará presente en ninguno de los tres partidos de la fase de grupos. Esto se debe a que jugará todos los encuentros en territorio estadounidense, tal como lo indicó el sorteo hecho hace tiempo.

El preparador físico afronta su primera experiencia internacional, luego de que Sebastián Beccacece lo haya sumado a su equipo de trabajo por ser fundamental en los entrenamientos. Anteriormente, fue parte del cuerpo técnico de Racing entre 2020 y 2024, por lo que estuvo en la consagración de la Copa Sudamericana que aún es recordada por la hinchada de la Academia.

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De esta manera, Tridico no podrá entrenar a los futbolistas en estos días determinantes. Sin embargo, cabe aclarar que Ecuador cuenta con otro preparador físico, que ahora será el único encargado de realizar la parte exigente de las prácticas. Así las cosas, Martín Bressán, hombre de confianza de Beccacece desde la etapa en Defensa y Justicia, estará como ladero del DT.

La Tri debuta este domingo frente a Costa de Marfil, en el compromiso correspondiente a la primera fecha del Grupo E, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Días más tarde, el sábado 20 se medirá ante Curazao en la ciudad de Kansas, para finalmente cerrar la zona contra Alemania en la reconocida Nueva York. Como se adelantó, todos los partidos serán en Estados Unidos.

Sebastián Beccacece, DT argentino de la Selección de Ecuador. (Getty Images)

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Thomas Partey se pierde el debut de Ghana por problemas de visa

Thomas Partey no jugará en el debut de la Selección de Ghana. Lejos de tratarse de una lesión o decisión táctica, esto se debe a que no puede ingresar a Canadá porque tiene 7 causas por violación y una por agresión sexual.

Lo cierto es que Canadá no le aceptó la visa para ingresar al país por los múltiples cargos de los que fue acusado. En primera instancia, recibió 5 denuncias por violación y otra por agresión sexual, pero apenas unos meses más tarde se le sumaron dos causas nuevas. Con este panorama judicial sobre la mesa, Partey se declaró inocente y pagó la fianza correspondiente.

Thomas Partey, mediocampista de la Selección de Ghana. (Getty Images)

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Un dato importante a tener en cuenta es que Thomas recién será juzgado en noviembre en el Tribunal de la Corona de Southwark, ubicado en la capital británica. Sin embargo, podría posponerse hasta principios de 2027, debido a una cuestión de tiempos. Mientras tanto, el futbolista está en libertad condicional bajo fianza y debe avisar con tiempo sus viajes y acciones.