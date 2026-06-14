El próximo martes 16 de junio, a partir de las 22 horas, la Selección Argentina comenzará su camino en el Mundial 2026. Los de Lionel Scaloni enfrentarán a Argelia en Kansas City por la primera jornada del Grupo J con la misión de sumar de a tres para iniciar con el pie derecho la defensa del título.
Si bien la Albiceleste se entrena en Kansas City de cara al debut mundialista, el pasado sábado hubo un momento para la diversión. En AFA Estudio se encontraba la Mona Jiménez, el ídolo popular. Julián Alvarez y Nahuel Molina -ambos cordobeses- pasaron a saludarlo y se vivió un emotivo momento cuando la Araña le regaló su camiseta.
El gran gesto de Julián con la Mona Jiménez
Julián Álvarez y La Mona Jiménez.— AFA Estudio (@AFAestudio) June 14, 2026
Gran noche en AFA Estudio 🥰🇦🇷 pic.twitter.com/l5w1pF7HNh
La probable formación de la Selección Argentina para enfrentar a Argelia
Si bien resta la confirmación oficial de Lionel Scaloni, la Albiceleste saldría a jugar contra Argelia con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez.
El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026
Los 9 nombres confirmados que tiene Lionel Scaloni en la formación de Argentina para el debut en el Mundial 2026
- 16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City
- 22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas
- 27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas
DATOS CLAVE
- La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 el próximo martes 16 de junio.
- El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará ante Argelia en la ciudad de Kansas City.
- El delantero Julián Álvarez le regaló su camiseta al cantante la Mona Jiménez.