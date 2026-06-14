El delantero de Atlético de Madrid, junto a Nahuel Molina, pasaron a saludar al prócer del cuarteto que estuvo Kansas City.

El próximo martes 16 de junio, a partir de las 22 horas, la Selección Argentina comenzará su camino en el Mundial 2026. Los de Lionel Scaloni enfrentarán a Argelia en Kansas City por la primera jornada del Grupo J con la misión de sumar de a tres para iniciar con el pie derecho la defensa del título.

Si bien la Albiceleste se entrena en Kansas City de cara al debut mundialista, el pasado sábado hubo un momento para la diversión. En AFA Estudio se encontraba la Mona Jiménez, el ídolo popular. Julián Alvarez y Nahuel Molina -ambos cordobeses- pasaron a saludarlo y se vivió un emotivo momento cuando la Araña le regaló su camiseta.

El gran gesto de Julián con la Mona Jiménez

Julián Álvarez y La Mona Jiménez.



Gran noche en AFA Estudio 🥰🇦🇷 pic.twitter.com/l5w1pF7HNh — AFA Estudio (@AFAestudio) June 14, 2026

La probable formación de la Selección Argentina para enfrentar a Argelia

Si bien resta la confirmación oficial de Lionel Scaloni, la Albiceleste saldría a jugar contra Argelia con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City

22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas

27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas

DATOS CLAVE

La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 el próximo martes 16 de junio.

debutará en el Mundial 2026 el próximo martes 16 de junio. El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará ante Argelia en la ciudad de Kansas City.

jugará ante Argelia en la ciudad de Kansas City. El delantero Julián Álvarez le regaló su camiseta al cantante la Mona Jiménez.