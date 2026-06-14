Marruecos desafió a Lamine Yamal por representar a España en el Mundial 2026: “Quiero enfrentarlo en la final para ver si eligió bien”

El presidente de la federación marroquí recordó los intentos por convencer al crack del Barcelona y abrió una nueva polémica mundialista.

Con el Mundial dando sus primeros pasos, llegó también una de las primeras polémicas mediáticas del certamen. Esta vez, el foco no estuvo puesto dentro de la cancha, sino en unas declaraciones proveniente desde las autoridades de Marruecos, quienes apuntaron nada menos que contra Lamine Yamal al poner en duda si su decisión de jugar con la selección españoña fue correcta. Sí, real.

El encargado de encender la mecha fue Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol, quien tras el empate de los africanos ante Brasil en Nueva Jersey, se referió a la decisión del futbolista del Barcelona de representar a España pese a tener raíces marroquíes por parte de su padre.

“Ahora espero que nos encontremos con España en la final de la Copa del Mundo para ver si realmente tomó la decisión correcta o no”, sentenció durante una entrevista con la plataforma Aljazeera360. Y por si no quedó claro, instantes más tarde redobló la apuesta al señalar: “Espero que nos encontremos con él en una final para aclararle si eligió bien”.

Lamine Yamal, máxima figura de la Selección de España.

El viejo intento de Marruecos por convencer a Yamal

Las palabras del dirigente reavivaron una historia que tiene varios años de antiguedad y parecía sepultada. Es que antes de que Yamal se consolidara como una de las mayores figuras del fútbol mundial, Marruecos realizó diferentes gestiones para intentar sumarlo a su seleccionado.

Incluso, la federación africana mantuvo reuniones con el jugador y su entorno con la intención de convencerlo de integrarse al combinado local. Sin embargo, el extremo nacido en Cataluña ya tenía tomada su decisión de representar a La Roja, forjando un recorrido con ella desde las selecciones juveniles. Una elección que, según reconocieron desde Marruecos, fue comunicada de manera clara desde el principio.

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De hecho, Lekjaa ya había contado tiempo atrás que la federación le presentó al futbolista el proyecto deportivo del país africano, aunque siempre entendieron cuál era su postura. “Nos reunimos con sus padres, le trasladamos nuestro proyecto, pero Lamine ya estaba convencido de ir con España. Le deseamos buena suerte”, había explicado en una entrevista concedida a MARCA durante 2024, mostrándose orgullo de “ser un país que ofrece la oportunidad de competir regularmente en torneos africanos y participar en Mundiales”.

Por ahora, la posibilidad de un enfrentamiento entre España y Marruecos son apenas una hipótesis, ya que se daría en una etapa avanzada del cuadro de eliminación directa, en caso de darse la lógica en todo el certamen.

Datos clave

El dirigente Fouzi Lekjaa criticó la decisión de Lamine Yamal de representar a España.

criticó la decisión de Lamine Yamal de representar a España. La federación de Marruecos intentó convencer al futbolista antes de su consolidación mundial.

intentó convencer al futbolista antes de su consolidación mundial. El seleccionado marroquí debutó en el certamen con un empate ante Brasil en Nueva Jersey.