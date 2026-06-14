Países Bajos vs. Japón EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026: minuto a minuto

Los europeos se miden con los asiáticos en un duelo fundamental para comenzar la fase de grupos de la mejor manera.

Este domingo por la tarde, Países Bajos se enfrenta a Japón por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. El partido que se disputa en el AT&T Stadium de Texas es el escenario en el que el árbitro estadounidense Ismail Elfath imparte justicia para un duelo clave. El encuentro es transmitido por las pantallas de DSports, Paramount, Disney+ y también TyC Sports.

Las formaciones de Países Bajos y Japón

El fixture del Mundial 2026