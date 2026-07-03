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Mundial 2026

Las posibles alineaciones de Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026

El combinado sudamericano, que superó la fase de grupos de manera invicta, se enfrenta a una dura escuadra africana en un duelo a todo o nada por los 16avos de final.

James Rodríguez y Antoine Semenyo.
© Getty ImagesJames Rodríguez y Antoine Semenyo.

Este viernes 3 de julio, Colombia y Ghana se verán las caras por los 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro, que promete ser uno de los más atractivos de esta instancia, se llevará a cabo en el imponente Estadio Kansas City (Arrowhead Stadium) en Misuri, donde la Tricolor buscará hacer valer su jerarquía para avanzar a los octavos.

El presente de ambos seleccionados augura un duelo de mucha intensidad física y talento. Por un lado, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo atraviesa un momento excepcional: lideró el Grupo K mostrando un fútbol ofensivo y sólido. Con la confianza por las nubes y el talento inagotable de sus figuras en el mediocampo y ataque, buscarán dar un paso firme hacia el anhelado quinto partido mundialista.

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En la otra vereda, la historia del conjunto africano viene impulsada por su gran despliegue atlético y táctico. El combinado comandado por Otto Addo superó una exigente Zona L, demostrando que es un rival sumamente rocoso e incómodo para cualquier potencia. Con transiciones rápidas y jugadores de experiencia en la élite europea, Las Estrellas Negras intentarán dar el gran golpe del torneo y despachar a los sudamericanos.

Arrowhead Stadium, Kansas City.

Arrowhead Stadium, Kansas City.

La posible alineación de Colombia vs. Ghana

Con el objetivo de mantener el control del balón y lastimar por las bandas, Néstor Lorenzo apostaría por su once de gala, manteniendo la base que le dio resultados perfectos en la fase de grupos:

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

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La posible alineación de Ghana vs. Colombia

En busca de un planteo inteligente que le permita neutralizar el mediocampo colombiano y salir rápido de contragolpe, Otto Addo pondría en el campo su mejor arsenal, nutriendo el centro del campo y aprovechando la velocidad de sus extremos:

Lawrence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Gideon Mensah; Thomas Partey, Salis Abdul Samed; Iñaki Williams, Mohammed Kudus, Jordan Ayew; y Antoine Semenyo. DT: Otto Addo.

¿A qué hora y dónde ver Colombia vs. Ghana?

El partido comienza a las 22:30 horas de Argentina (20:30 hora local en Kansas City) y cuenta con el arbitraje del francés Clément Turpin. La transmisión en vivo para el territorio argentino estará a cargo de DSports y DAZN, y también puede seguirse de manera online a través de las plataformas de streaming DGO y Paramount+. En Colombia, las acciones pueden sintonizarse mediante Caracol Televisión y Canal RCN.

Terna arbitral de Colombia vs. Ghana

  • Árbitro: Clément Turpin (Francia)
  • Asistente 1: Nicolas Danos (Francia)
  • Asistente 2: Benjamin Pages (Francia)
  • Cuarto árbitro: Alejandro Hernandez (España)
  • Quinto árbitro: Jose Enrique Naranjo (España)
  • VAR: Jerome Brisard (Francia)
  • AVAR: Willy Delajod (Francia)
  • SVAR: Fu Ming (China)

El cuadro final del Mundial 2026

Julián Mazzara
Julián Mazzara
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