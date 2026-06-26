Cómo ver en vivo y online Francia vs. Noruega por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora juegan

Franceses y noruegos ponen en juego el liderazgo del Grupo I en el Gillette Stadium de Boston.

Las selecciones de Francia y Noruega, ambas ya clasificadas a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se enfrentan este viernes para poner en juego el liderazgo del Grupo I. El encuentro se disputa en el Gillette Stadium de Boston y tendrá como árbitro principal al inglés Michael Oliver.

El seleccionado galo, subcampeón en Qatar, cosechó victorias 3-1 sobre Senegal y 3-0 sobre Irak. Por tercera Copa del Mundo consecutiva tiene a Kylian Mbappé como su gran figura, habiendo aportado ya cuatro goles en sus dos primeras presentaciones.

El conjunto noruego, que volvió a disputar un Mundial después de 28 años, también ha acumulado pleno de victorias, imponiéndose 4-1 a Irak en el debut y 3-2 a Senegal en su segundo partido. Erling Haaland está cumpliendo con creces en su tarea de comandar al equipo y ya le ha aportado cuatro goles a la gran campaña. Aunque la diferencia de goles favorece a Francia en caso de empate, Noruega le arrebatará la primera posición si la derrota.

Haaland le pasó la presión a Francia, marcándola como la favorita a ganar el Grupo.

¿A qué hora juegan Francia vs. Noruega?

El partido que Francia y Noruega protagonizarán este viernes 26 de junio en el Gillette Stadium de Boston para cerrar su participación en fase de grupos está programado para comenzar a las 16.00 en hora de Argentina. En simultáneo se enfrentarán Senegal vs. Irak en Toronto, Canadá.

¿Qué canal pasa Francia vs. Noruega?

El duelo que define el liderazgo del Grupo I entre Francia y Noruega se podrá ver en vivo y en directo por televisión a través de DSports, TyC Sports y Telefe. De manera online podrá verse por las plataformas de streaming de DGO, Flow, Disney+ y Paramount+.