Cómo ver en vivo y online Inglaterra vs. Ghana por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Tras estrenarse con victoria, ingleses y ghaneses ponen en juego el liderazgo en el Grupo L.

Las selecciones de Inglaterra y Ghana hacen este martes su segunda presentación en el Mundial 2026, tras salir ambas victoriosas en sus estrenos. El encuentro se disputa en el Gillette Stadium de Boston y tendrá como árbitro principal al hondureño Saíd Martínez.

El elenco inglés viene de conseguir un muy valioso triunfo ante Croacia, que a priori llegaba como su principal competidor por el primer lugar del Grupo L. Fue por 4-2, gracias a un doblete de su capitán Harry Kane, más otros tantos de Jude Bellingham y Marcus Rashford.

El seleccionado ghanés tuvo una actuación menos lucida y debió esperar hasta el quinto minuto de adición para poder inclinar a su favor el marcador ante Panamá, gracias a un tanto del ingresado Caleb Yirenkyi, quien hizo méritos para alinear como titular este martes.

El Gillette Stadium recibe el duelo entre Inglaterra y Ghana.

¿A qué hora juegan Inglaterra vs. Ghana?

El duelo por el liderazgo del Grupo L que protagonizarán en Boston las selecciones de Inglaterra y Ghana está programado para comenzar a las 17.00 en hora de Argentina, este martes 23 de junio.

¿Qué canal pasa Inglaterra vs Ghana?

El partido que Inglaterra y Ghana disputan por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 puede verse en vivo y en directo por DSports, cuyos canales también están disponibles en Flow mientras dure el certamen FIFA, y Telefe. De manera online, podrá verse también a través de las plataformas de DGO, Flow y Disney+.

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