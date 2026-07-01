Cómo ver en vivo y online Inglaterra vs. RD Congo por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

Enterate de todos los detalles para seguir en directo el atrapante cruce entre europeos y africanos por los 16avos de final de la cita máxima.

Por los dieciseisavos del Mundial 2026, la Selección de Inglaterra se mide frente a la República Democrática del Congo en lo que promete ser un duelo de estilos muy atractivo en los cruces decisivos. Ambas escuadras buscarán arrancar con el pie derecho y quedarse con el boleto directo a la próxima ronda en una llave a todo o nada.

El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium (Estadio Atlanta), ubicado en la ciudad de Atlanta, uno de los imponentes recintos de la cita mundialista, donde los de la escuadra de Los Tres Leones se jugarán su destino ante Los Leopardos africanos, que llegan dispuestos a plasmar todo su poderío físico, velocidad y el empuje de su jerarquía en este trascendental choque eliminatorio.

¿A qué hora juegan Inglaterra vs. RD Congo por el Mundial 2026?

El partido se llevará a cabo este miércoles 1 de julio. A continuación, los horarios de inicio país por país:

Argentina: 13:00 horas

13:00 horas Uruguay: 13:00 horas

13:00 horas Brasil: 13:00 horas

13:00 horas Chile: 12:00 horas

12:00 horas Bolivia: 12:00 horas

12:00 horas Paraguay: 12:00 horas

12:00 horas Venezuela: 12:00 horas

12:00 horas Ecuador: 11:00 horas

11:00 horas Colombia: 11:00 horas

11:00 horas Perú: 11:00 horas

11:00 horas México: 10:00 horas

10:00 horas Estados Unidos: 12:00 horas (ET) / 09:00 horas (PT)

12:00 horas (ET) / 09:00 horas (PT) España: 18:00 horas

¿Qué canal pasa Inglaterra vs. RD Congo EN VIVO por TV?

El partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 podrá visualizarse a través de la pantalla de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.

El cuadro del Mundial 2026