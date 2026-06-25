Cómo ver en vivo y online Japón vs. Suecia por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

En el AT&T Stadium de Dallas, los asiáticos y europeos se enfrentan por un lugar en los 16avos de final.

En el AT&T Stadium de Dallas, por la tercera fecha del Grupo F del Mundial 2026, la Selección de Japón y la Selección de Suecia se enfrentan en un duelo clave para definir a los clasificados a 16avos de final, ya que ambos cuentan con chances de avanzar de ronda.

Japón llega a este encuentro invicto y con cuatro puntos, producto de un empate 2 a 2 con Países Bajos y una goleada 4 a 0 frente a Túnez. En caso de sumar por lo menos una unidad, se asegurará la clasificación a 16avos, de mínima, como escolta de grupo.

Suecia, por su parte, tiene la obligación de ganar. Luego de vencer 5 a 1 a Túnez y perder por el mismo resultado ante Países Bajos, tiene tres puntos y necesita ganar si no quiere depender de nadie. En caso de empatar, puede pasar como mejor tercero.

¿A qué hora juegan Japón vs. Suecia por el Mundial 2026?

El partido que las selecciones de Japón y Suecia disputarán en el AT&T Stadium de Dallas está programado para comenzar a las 20.00 en hora de Argentina, este jueves 25 de junio. En el mismo horario se enfrentan Países Bajos vs. Túnez.

¿Qué canal pasa Japón y Suecia por el Mundial 2026?

El encuentro que Japón y Suecia disputarán este jueves 25 de junio en Dallas podrá verse en vivo y en directo por televisión a través de la pantalla de TyC Sports, así como también de DSports 2.