Cómo ver en vivo y online Noruega vs. Senegal por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Lo que hay que saber para no perderse ningún detalle del encuentro correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Este lunes 22 de junio en el tercer turno, Noruega y Senegal se enfrentan por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 que se desarrolla entre los tres países de Norteamérica en conjunto. Este compromiso es sumamente importante porque empieza a definir el rumbo hacia la clasificación a los 16avos de final de la cita máxima, que es el objetivo de ambos.

El combinado europeo tuvo un sólido arranque de certamen: venció 4-1 a Irak. Como no podía ser de otra manera, Erling Haaland marcó dos goles y se convirtió en una verdadera pesadilla para la defensa rival, que no podía contener su inmensa jerarquía. Con dicha victoria en el debut mundialista, los nórdicos pisaron fuerte en su zona y quieren sellar la clasificación.

Erling Haaland festejando su gol con Noruega en el Mundial 2026. (Getty Images)

Por otro lado, los oriundos de África no vienen de tener el mejor de los estrenos: perdió 3-1 ante Francia. La realidad es que los europeos demostraron la notable calidad de sus futbolistas y Kylian Mbappé se lució con dos golazos. Eso sí, Ibrahim Mbaye fue el autor del tanto que sirvió de ilusión por algunos pocos segundos.

Qué canal pasa Noruega vs. Senegal

El compromiso entre Noruega y Senegal, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, puede visualizarse a través de las pantallas de DSports -cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+-. Además, se transmite a través de TyC Sports y TyC Sports Play.

A qué hora se juega Noruega vs. Senegal

Los combinados nacionales de Noruega y Senegal se encuentran frente a frente en el tercer turno de la jornada, es decir este lunes a las 21 horas de la República Argentina, en el MetLife Stadium, ubicado en la reconocida ciudad de New Jersey de Estados Unidos.

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El fixture completo del Mundial 2026