Cómo ver en vivo y online Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

En el marco de la apasionante jornada de eliminación directa del Mundial 2026, la Selección de Portugal se mide frente a la Selección de Croacia en un partidazo de dieciseisavos. Ambos buscan quedarse con el boleto directo a la próxima ronda en una llave a todo o nada.
El encuentro se disputará en el Toronto Stadium (BMO Field), ubicado en la ciudad de Toronto, uno de los imponentes recintos de la cita mundialista, donde los de la escuadra lusa se jugarán su destino ante el combinado ajedrezado, que llega dispuesto a plasmar todo su poderío físico, jerarquía técnica y el liderazgo de sus máximas figuras en este trascendental choque eliminatorio.
¿A qué hora juegan Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026?
El partido se llevará a cabo este jueves 2 de julio. A continuación, los horarios de inicio país por país:
- Argentina: 20:00 horas
- Uruguay: 20:00 horas
- Brasil: 20:00 horas
- Chile: 19:00 horas
- Bolivia: 19:00 horas
- Paraguay: 19:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas
- Ecuador: 18:00 horas
- Colombia: 18:00 horas
- Perú: 18:00 horas
- México: 17:00 horas
- Estados Unidos: 19:00 horas (ET) / 16:00 horas (PT)
- España: 01:00 horas (del viernes)
¿Qué canal pasa Portugal vs. Croacia EN VIVO por TV?
El partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 podrá visualizarse a través de las pantallas de Telefé, TyC Sports y DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.