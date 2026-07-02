Cómo ver en vivo y online Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

Enterate de todos los detalles para seguir en directo el atrapante cruce entre gigantes europeos por los 16avos de final de la cita máxima.

En el marco de la apasionante jornada de eliminación directa del Mundial 2026, la Selección de Portugal se mide frente a la Selección de Croacia en un partidazo de dieciseisavos. Ambos buscan quedarse con el boleto directo a la próxima ronda en una llave a todo o nada.

El encuentro se disputará en el Toronto Stadium (BMO Field), ubicado en la ciudad de Toronto, uno de los imponentes recintos de la cita mundialista, donde los de la escuadra lusa se jugarán su destino ante el combinado ajedrezado, que llega dispuesto a plasmar todo su poderío físico, jerarquía técnica y el liderazgo de sus máximas figuras en este trascendental choque eliminatorio.

¿A qué hora juegan Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026?

El partido se llevará a cabo este jueves 2 de julio. A continuación, los horarios de inicio país por país:

Argentina: 20:00 horas

20:00 horas Uruguay: 20:00 horas

20:00 horas Brasil: 20:00 horas

20:00 horas Chile: 19:00 horas

19:00 horas Bolivia: 19:00 horas

19:00 horas Paraguay: 19:00 horas

19:00 horas Venezuela: 19:00 horas

19:00 horas Ecuador: 18:00 horas

18:00 horas Colombia: 18:00 horas

18:00 horas Perú: 18:00 horas

18:00 horas México: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos: 19:00 horas (ET) / 16:00 horas (PT)

19:00 horas (ET) / 16:00 horas (PT) España: 01:00 horas (del viernes)

¿Qué canal pasa Portugal vs. Croacia EN VIVO por TV?

El partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 podrá visualizarse a través de las pantallas de Telefé, TyC Sports y DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.

Así está el cuadro del Mundial 2026