Cómo ver en vivo y online República Checa vs. México por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

En el marco de la jornada definitoria del Grupo A del Mundial 2026, República Checa se mide frente a la Selección de México en un partidazo de la primera fase. La Tri busca cerrar bien su zona, mientras que los europeos pelean por un lugar en 16avos junto con Sudáfrica y Corea del Sur.
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El encuentro se disputará en el Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México, uno de los imponentes recintos de la cita mundialista, donde los checos se jugarán su destino ante El Tri, que encara esta cita con el primer lugar asegurado..
¿A qué hora juegan República Checa vs. México por el Mundial 2026?
El partido se llevará a cabo este miércoles 24 de junio. A continuación, los horarios de inicio país por país:
- Argentina: 22:00 horas
- Uruguay: 22:00 horas
- Brasil: 22:00 horas
- Chile: 21:00 horas
- Bolivia: 21:00 horas
- Paraguay: 21:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas
- Ecuador: 20:00 horas
- Colombia: 20:00 horas
- Perú: 20:00 horas
- México: 19:00 horas
- Estados Unidos: 21:00 horas (ET) / 18:00 horas (PT)
- España: 03:00 horas (del jueves)
¿Qué canal pasa República Checa vs. México EN VIVO por TV?
El partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026 podrá visualizarse únicamente a través de la pantalla de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.