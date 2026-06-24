Cómo ver en vivo y online República Checa vs. México por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

Enterate de todos los detalles para seguir en directo el atrapante cruce entre europeos y norteamericanos por la tercera fecha de la fase de grupos.

En el marco de la jornada definitoria del Grupo A del Mundial 2026, República Checa se mide frente a la Selección de México en un partidazo de la primera fase. La Tri busca cerrar bien su zona, mientras que los europeos pelean por un lugar en 16avos junto con Sudáfrica y Corea del Sur.

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El encuentro se disputará en el Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México, uno de los imponentes recintos de la cita mundialista, donde los checos se jugarán su destino ante El Tri, que encara esta cita con el primer lugar asegurado..

¿A qué hora juegan República Checa vs. México por el Mundial 2026?

El partido se llevará a cabo este miércoles 24 de junio. A continuación, los horarios de inicio país por país:

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas Uruguay: 22:00 horas

22:00 horas Brasil: 22:00 horas

22:00 horas Chile: 21:00 horas

21:00 horas Bolivia: 21:00 horas

21:00 horas Paraguay: 21:00 horas

21:00 horas Venezuela: 21:00 horas

21:00 horas Ecuador: 20:00 horas

20:00 horas Colombia: 20:00 horas

20:00 horas Perú: 20:00 horas

20:00 horas México: 19:00 horas

19:00 horas Estados Unidos: 21:00 horas (ET) / 18:00 horas (PT)

21:00 horas (ET) / 18:00 horas (PT) España: 03:00 horas (del jueves)

¿Qué canal pasa República Checa vs. México EN VIVO por TV?

El partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026 podrá visualizarse únicamente a través de la pantalla de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.

Las tablas del Mundial 2026

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El fixture y resultados del Mundial 2026