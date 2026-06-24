Las posibles alineaciones de República Checa vs. México por el Mundial 2026

El Tri, ya clasificado a la siguiente ronda, se enfrenta a una necesitada escuadra checa que se juega su última carta para avanzar a los 16avos de final.

Este miércoles 24 de junio, República Checa y México se ven las caras por la tercera y última jornada del Grupo A del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro se lleva a cabo en el emblemático Estadio Ciudad de México, más conocido como Estadio Azteca, donde el combinado local buscará cerrar una fase de grupos perfecta frente a su gente.

El presente de ambos seleccionados es diametralmente opuesto. Por un lado, el equipo dirigido por Javier Aguirre atraviesa un momento soñado: sumó dos triunfos en sus primeras presentaciones (2-0 frente a Sudáfrica y 1-0 ante Corea del Sur), manteniendo su arco en cero y asegurando de manera anticipada el primer puesto del grupo. Gracias a esto, el Vasco tiene margen para realizar rotaciones y darle descanso a algunas de sus figuras de cara a los 16avos de final.

Raúl Jiménez, figura de México. (Getty Images)

En la otra vereda, la historia de los europeos es de urgencia absoluta. El conjunto comandado por Miroslav Koubek llega a esta instancia con apenas un punto, producto de una caída inicial ante los surcoreanos (2-1) y un tibio empate frente a los africanos (1-1). Para los checos no hay mañana: necesitan imperiosamente una victoria ante el anfitrión y aguardar un resultado favorable en el otro duelo de la zona para soñar con la clasificación.

La posible alineación de República Checa

Con la obligación innegociable de ganar para seguir con vida en el certamen, el combinado checo apostaría por un esquema más agresivo con nombres de jerarquía en el ataque, introduciendo a Adam Hlozek desde el inicio:

Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejci; Vladimir Coufal, Tomas Soucek, Michal Sadilek, David Jurasek; Lukas Provod, Adam Hlozek y Patrik Schick. DT: Miroslav Koubek.

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Patrik Schick, figura de República Checa. (Getty Images)

La posible alineación de México

Con la tranquilidad del liderato absoluto en el bolsillo, el conjunto azteca presentaría un once inicial con ciertas rotaciones para resguardar el físico del plantel, pero manteniendo una columna vertebral confiable:

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

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¿A qué hora y dónde ver República Checa vs. México?

El partido comienza a las 22:00 horas de Argentina (19:00 hora local en la Ciudad de México) y cuenta con el arbitraje del argentino Yael Falcón Pérez, acompañado por los asistentes Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez.

La transmisión en vivo para el territorio argentino está a cargo de DSports y Paramount+, y también podrá seguirse de manera online a través de las plataformas de streaming DGO y Flow (Canal 109).

Yael Falcón Pérez, el árbitro de República Checa – México.

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Terna arbitral de República Checa vs. México en el Mundial 2026