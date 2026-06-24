¿Dónde y en qué estadio se está jugando República Checa vs. México por el Mundial 2026?

El seleccionado mexicano y el combinado europeo se enfrentan en uno de los recintos más legendarios de la historia del fútbol para cerrar su participación en el Grupo A.

Este miércoles 24 de junio, las selecciones de República Checa y México se verán las caras por la tercera y última fecha correspondiente al Grupo A del Mundial 2026. El encuentro, vital para definir el futuro de los europeos en el certamen (el Tri ya se encuentra clasificado), se lleva a cabo en territorio azteca, donde el equipo anfitrión busca regalarle una nueva alegría a su público y asegurar el primer puesto con puntaje ideal.

El escenario elegido para este trascendental partido es el mítico Estadio Azteca, denominado oficialmente como Estadio Ciudad de México durante la Copa del Mundo por normativas de la FIFA. Este recinto está emplazado en la capital del país, más precisamente en la alcaldía Coyoacán.

El Estadio Azteca, de México.

Cómo es el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca)

El “Coloso de Santa Úrsula” es una verdadera catedral del fútbol mundial. Inaugurado el 29 de mayo de 1966, cuenta actualmente con una capacidad superior a los 80.000 espectadores, lo que lo convierte en uno de los estadios más imponentes de toda la competencia, siendo únicamente superado en aforo por el AT&T Stadium (Estadio de Dallas). Habitualmente, es la casa de la Selección Mexicana, así como también de los clubes América y Cruz Azul.

Para este Mundial de 2026, el estadio fue sometido a diversas e importantes remodelaciones con el objetivo de cumplir con los más altos estándares exigidos por la FIFA. Se modernizaron sus instalaciones, los accesos y las zonas VIP, pero manteniendo intacta su mística, su acústica ensordecedora y su imponente arquitectura.

Estadio Ciudad de México.

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Un recinto con récord histórico

Al albergar partidos en esta Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, el Estadio Azteca consiguió un récord inigualable para el deporte rey: se transformó en el único estadio en la historia en ser sede de tres Mundiales de la FIFA diferentes.

Previamente, sus tribunas habían sido testigos privilegiados de las finales en los históricos torneos de 1970 (con la inolvidable consagración de Pelé y la Selección de Brasil) y 1986 (con Diego Armando Maradona brillando y alzando el trofeo con Argentina). Hoy, en 2026, vuelve a abrir sus puertas al mundo.

¿A qué hora y dónde ver República Checa vs. México?

El partido comienza a las 22:00 horas de Argentina (19:00 hora local en la Ciudad de México) y cuenta con el arbitraje del argentino Yael Falcón Pérez, acompañado por los asistentes Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez.

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La transmisión en vivo para el territorio argentino está a cargo de DSports y Paramount+, y también podrá seguirse de manera online a través de las plataformas de streaming DGO y Flow (Canal 109).