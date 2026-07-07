Cómo ver en vivo y online Suiza vs. Colombia por el Mundial 2026: qué canal lo pasa y a qué hora empieza

Todo lo que hay que saber para no perderse ningún detalle del encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Este martes 7 de julio, en el BC Place Stadium de la ciudad de Vancouver, en Canadá, los seleccionados de Suiza y Colombia se encuentran frente a frente bajo la órbita de la finalización de los octavos de final del Mundial 2026. Un partido que terminará de darle forma a lo que será el cuadro de los cuartos de final del certamen.

No es un detalle menor que el combinado sudamericano arribó a esta instancia de la Copa del Mundo luego de culminar en lo más alto de una fase de grupos también compuesta por Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán. Luego, ya en el inicio de la etapa de eliminación directa, se impuso por la mínima ante Ghana.

Paralelamente, el seleccionado suizo también terminó en la cima en una zona también integrada por Canadá, Bosnia y Herzegovina y Qatar. Posteriormente, los helvéticos no tuvieron demasiados inconvenientes a la hora de despachar de forma clara y contundente a Argelia en lo que fue la pasada instancia de 16avos de final.

Qué canal pasa Suiza vs. Colombia

En la República Argentina, el partido entre Suiza y Colombia, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y Telecentro y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime— y Claro.

A qué hora se juega Suiza vs. Colombia

Los seleccionados de Suiza y Colombia se encontrarán frente a frente este martes 7 de julio, desde las 17:00 horas de la República Argentina, en el BC Place Stadium de Vancouver, Canadá.

El cuadro del Mundial 2026