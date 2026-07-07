De “Messi puede retirarse” al respeto por Argentina: la reacción de los hinchas y prensa de Suiza de cara al cruce en el Mundial

Los medios helvéticos celebraron el pase a cuartos como una hazaña histórica, aunque rápidamente pusieron el foco en el choque frente a la Albiceleste.

Después de romper una sequía de 72 años y volver a meterse entre los ocho mejores de un Mundial, en Suiza la euforia por la clasificación convivió rápidamente con otra sensación: la expectativa por enfrentar a la Argentina. La victoria por penales frente a Colombia desató una ola de reacciones en la prensa y entre los hinchas helvéticos, donde predominaron los elogios al histórico logro, aunque el nombre de Lionel Messi y la vigente campeona del mundo apareció de inmediato como el próximo gran desafío.

Los principales medios del país coincidieron en destacar la magnitud de la clasificación. El canal público SRF abrió su cobertura con un contundente: “¡Suiza está en cuartos de final!“, resaltando en su crónica que el seleccionado “está haciendo historia” al alcanzar esta instancia por primera vez desde 1954. Sin embargo, el medio rápidamente cambió el foco y advirtió lo que viene. “Tras más de 120 minutos de una dura batalla contra Colombia, les espera su próximo gran rival: Lionel Messi y Argentina“.

En una línea similar se expresó 20 Minuten, que calificó la clasificación como “¡Histórica!” y destacó la actuación del arquero Gregor Kobel. Pero, apenas consumada la clasificación, el debate se trasladó al próximo rival.

En uno de los posteos donde los lectores podían comentar la victoria y palpitar el cruce de cuartos de final, aparecieron mensajes de todo tipo. Algunos hinchas se mostraron desafiantes con frases como “Messi puede retirarse“, aunque la mayoría optó por un tono mucho más prudente y respetuoso hacia la vigente campeona del mundo.

El histórico diario deportivo Blick también celebró la clasificación con entusiasmo, aunque dejó en claro que el siguiente obstáculo será de otra magnitud. “Ahora le espera un gigante del fútbol mundial“, tituló el medio al comenzar su análisis del duelo ante la Albiceleste.

Publicidad

En Suiza ya palpitan el partido contra Argentina.

Más adelante profundizó esa idea al describir el partido como “el mayor desafío posible, además de Francia: la vigente campeona, con su superestrella Lionel Messi”. De todos modos, también dejó una advertencia para sus propios lectores. “Los tricampeones no tienen solo a Messi“, escribieron, en referencia al potencial colectivo del equipo de Lionel Scaloni.

El inicio de la crónica de Blick palpitando el duelo con Argentina.

Publicidad

Además, las repercusiones también dieron paso a recordar el último antecedente mundialista entre ambos seleccionados. En Brasil 2014, Argentina necesitó esperar hasta el minuto 117 para ganar con gol de Ángel Di María y avanzar a cuartos de final. Doce años después, el escenario será distinto: habrá en juego un boleto para meterse entre los los cuatro mejores del planeta.

Así, mientras en Argentina todavía resuenan los ecos de la remontada frente a Egipto, en Suiza el respeto por el campeón del mundo convive con una ilusión creciente. Porque, aunque nadie desconoce la jerarquía de Messi y compañía, el histórico pase a cuartos alimentó la confianza de un seleccionado que siente que ya escribió una página dorada.