Jugó tres Mundiales con Suiza y minimizó la producción de la Selección Argentina: “No son un verdadero equipo”

El ex mediocampista, que enfrentó a la Albiceleste en Brasil 2014, aseguró que las posibilidades de éxito son mucho mayores que en aquel entonces.

Tras la clasificación de la Selección de Suiza a los cuartos de final del Mundial 2026, luego de imponerse por penales a Colombia, todas las miradas apuntaron a Argentina, rival al que deberán hacer frente para sacar boleto a semifinales, el próximo sábado 11 de julio en Kansas City.

Quien se encargó de analizar el choque para la prensa suiza fue Blerim Dzemaili, ex jugador que estuvo presente en la eliminación en los octavos de final del Mundial de Brasil en 2014 a manos de La Albiceleste, quien aseguró que esta vez las chances para que la Nati salga victoriosa son mayores.

“Estoy convencido de que podemos vencer a Argentina. Si Egipto pudo ir ganando 2-0 a Argentina hasta el minuto 85, nosotros también podemos”, dijo en Blick el ex mediocampista que también disputó los Mundiales de Alemania 2006 y Rusia 2018.

“Ahora mismo, no veo a la Selección Argentina como un verdadero equipo en cancha. Tienen muchos jugadores individualmente excepcionales, pero nosotros, en cambio, somos un verdadero equipo. Si seguimos jugando con la misma disciplina, concentración e inteligencia táctica de antes, sin duda los pondremos en aprietos”, agregó.

Dzemaili enfrentó a Argentina con Suiza en Brasil 2014.

Elogio a Messi y el recuerdo de 2014

Para Dzemaili, Suiza tiene una oportunidad mucho mayor de derrotar a Argentina de la que tenía cuando se la topó en los octavos de final del Mundial 2014, incluso cuando lograron llevar aquel encuentro con gran paridad hasta la prórroga, instancia en que Ángel Di María le dio el triunfo al equipo que dirigía Alejandro Sabella.

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“Ellos tienen en Messi al que muy probablemente sea el mejor jugador de todos los tiempos. Pero la diferencia entre ambas selecciones no es ni de lejos tan grande como las que existían en 2014”, dijo destacando lo que viene haciendo el capitán argentino.

Además, se refirió a una jugada que lo tuvo como protagonista y pudo cambiar el destino del seleccionado suizo en Brasil. “Hoy en día, ni siquiera me dejan hablar de aquel disparo que dio en el poste”, bromeó.

Data clave

El 11 de julio Suiza y Argentina jugarán cuartos de final en Kansas City.

Suiza y Argentina jugarán cuartos de final en Kansas City. Blerim Dzemaili , exjugador mundialista, analizó el partido para el medio suizo Blick.

, exjugador mundialista, analizó el partido para el medio suizo Blick. Suiza clasificó a cuartos tras vencer a la Selección de Colombia por penales.