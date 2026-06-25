Cómo ver en vivo y online Túnez vs. Países Bajos por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

Enterate de todos los detalles para seguir en directo el atrapante cruce entre africanos y europeos por la tercera fecha de la fase de grupos.

En el marco de la jornada definitoria del Grupo F del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, la Selección de Túnez se mide frente a la Selección de Países Bajos en un duelo de realidades diferentes de la primera fase. Los europeos buscan asegurar el primer puesto, mientras que los africanos intentarán ganar para escapar del último lugar.

Los mejores partidos del Mundial 2026 se pueden ver por Disney+

El encuentro se disputará en el Arrowhead Stadium, ubicado en la ciudad de Kansas City, donde los de la escuadra de las Águilas de Cartago se jugarán su destino ante La Naranja Mecánica, que llegan dispuestos a sumar de a tres para ser líderes de la zona.

¿A qué hora juegan Túnez vs. Países Bajos por el Mundial 2026?

El partido se llevará a cabo este jueves 25 de junio. A continuación, los horarios de inicio país por país:

Argentina: 20:00 horas

20:00 horas Uruguay: 20:00 horas

20:00 horas Brasil: 20:00 horas

20:00 horas Chile: 19:00 horas

19:00 horas Bolivia: 19:00 horas

19:00 horas Paraguay: 19:00 horas

19:00 horas Venezuela: 19:00 horas

19:00 horas Ecuador: 18:00 horas

18:00 horas Colombia: 18:00 horas

18:00 horas Perú: 18:00 horas

18:00 horas México: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos: 19:00 horas (ET) / 16:00 horas (PT)

19:00 horas (ET) / 16:00 horas (PT) España: 01:00 horas (del viernes)

¿Qué canal pasa Túnez vs. Países Bajos EN VIVO por TV?

El partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026 podrá visualizarse a través de las pantallas de la TV Pública y DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.