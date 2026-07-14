El arquero de Inglaterra también quiso aflojar las tensiones de la previa del partido entre Argentina e Inglaterra por la Semifinal del Mundial 2026.

Cada vez que Argentina e Inglaterra se enfrentan en una Copa del Mundo se reflota la histórica disputa que existe entre las naciones por la soberania de las Islas Malvinas y de las Islas Georgias y Sandwich del Sur, más allá de que hayan pasado 44 años del conflicto bélico.

Es por eso que Lionel Scaloni, el primero en marcar su postura sobre el tema, apuntó, en la conferencia de prensa posterior a la victoria sobre Suiza, que si bien será un acontecimiento relevante porque se dirimirá un cupo en la Final del Mundial 2026, se tratará solo de un ”partido de fútbol”.

Y en esa misma dirección se dirigió Jordan Pickford, arquero de la Selección de Inglaterra, cuando le consultaron al respecto en la conferencia de prensa que brindó este lunes 13 de julio: “Será especial. Somos nosotros contra ellos para conseguir una plaza en la final, pero es solo un partido de fútbol. 90 minutos, 120, penaltis”.

Por otro lado, el guardameta del Everton remarcó lo bien que llegan para el duelo con Argentina: “Estamos listos para cualquier cosa, y es nosotros contra ellos y se trata de quién sale ganando. Estamos plenamente preparados para eso. Pero no se puede pasar por alto la capacidad y el talento que tenemos en la plantilla: en ataque, en defensa, la unión del grupo. Lo tenemos todo ahí y eso es lo que necesitamos para dar un espectáculo el miércoles”.

"We can't just solely focus on Messi" 👀



Jordan Pickford admits that it'll be 'great' to do battle against Lionel Messi for the first time when England face Argentina, but is focussed on the opposition as a whole 💪 pic.twitter.com/S2fMSn2Av4 — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 13, 2026

Asimismo, Pickford destacó la disciplina de la Selección de Inglaterra: “Creo que han visto a lo largo del torneo nuestras ganas de ganar los duelos. No nos hemos metido en peleas ni nada por el estilo. Hemos sido muy respetuosos dentro del juego. A veces las decisiones nos favorecen, otras no, pero simplemente reiniciamos, volvemos a empezar y dejamos que el fútbol hable por nosotros”.

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Jordan Pickford no quiso puntualizar en Lionel Messi

“Es una gran historia poder jugar en contra de Messi. Marcó y contribuyó en tantos goles… Sabemos todos lo bueno que es, es uno de los GOAT. Pero no puedo quedarme solo en Messi, sino en todo el equipo. Va a ser un gran partido, un gran clima”, expresó Jordan Pickford a pocas horas del Argentina vs. Inglaterra por la Semifinal del Mundial 2026.

En síntesis