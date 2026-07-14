Con minutos y resultados exactos: la predicción de Francia vs. España por la semifinal del Mundial 2026, según la IA

La IA de Gemini realizó un pronóstico sobre el desarrollo del encuentro y determinó quién será el ganador.

En el AT&T Stadium de Dallas, por la primera semifinal del Mundial 2026, la Selección de Francia se enfrenta a la Selección de España en búsqueda del primer clasificado a la gran final, que se disputará el próximo domingo, en el MetLife Stadium de New Jersey.

El combinado francés llegó a esta instancia con un camino perfecto, debido a que ganó sus tres partidos en la fase de grupos. En los mata-mata, primero venció 3 a 0 a Suecia, luego 1 a 0 a Paraguay y en los cuartos de final eliminó a Marruecos por 2 a 0. En el certamen solamente recibió 2 goles.

España, por su parte, llega como el equipo con valla menos vencida al tener solamente un gol en contra. En su camino hasta la semifinal, ganó su grupo con 7 puntos, mientras que en los playoff eliminó a Austria con una victoria 3 a 0, a Portugal por 1 a 0 y a Bélgica por 2 a 1.

Previo a este partido, la Inteligencia Artificial de Gemini realizó un pronóstico con minutos exactos y goleadores sobre cómo saldrá el encuentro. Allí dio ganador al seleccionado francés por 2 a 1, con la particularidad de que lo hará en el tiempo suplementario.

Con minutos exactos y goleadores, el pronóstico de la IA para el partido entre Francia y España por la semifinal del Mundial 2026

Francia 2 – 1 España (en tiempo extra)

Goles: Kylian Mbappé (41′), Ousmane Dembélé (108′) | Lamine Yamal (67′)

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El inicio: Control ibérico y acecho galo

El encuentro en Dallas arrancará como un verdadero choque de estilos. España tomará la iniciativa desde el primer minuto adueñándose de la posesión del balón en el mediocampo, buscando construir con paciencia. Por su parte, Francia plantará un bloque medio, compacto y ordenado, esperando agazapada el mínimo error para activar a sus flechas en ataque. Durante los primeros tramos, el partido será cerrado y sumamente táctico.

El quiebre antes del descanso (41′)

Cuando parecía que la primera mitad se iba sin emociones, la jerarquía individual romperá el molde. Tras una pérdida de España en tres cuartos de cancha, Francia desplegará un contragolpe fulminante de tres toques. Un pase filtrado perfecto al espacio dejará a Kylian Mbappé ganándole la espalda a su marcador; el capitán entrará al área a pura velocidad y definirá cruzado para poner el 1-0 que cambia todo el panorama.

La reacción de La Roja (67′)

En la segunda mitad, España saldrá obligada a buscar el arco contrario, adelantando sus líneas y asumiendo mayores riesgos. Francia se sentirá cómoda defendiendo más atrás, pero cederá demasiado terreno. La insistencia española dará sus frutos en el minuto 67: tras una extensa posesión al borde del área, Lamine Yamal encontrará un espacio mínimo, trazará la diagonal hacia el centro y sacará un remate ajustado de zurda inatajable, firmando el 1-1. El resto de los 90 minutos será de puro nerviosismo, con ambos equipos cuidando no cometer el error fatal y forzando el alargue.

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El desenlace en el alargue (108′)

El tiempo extra estará marcado por el enorme desgaste físico de ambos planteles tras unas llaves de cuartos de final agotadoras. Sin embargo, la profundidad del banco de suplentes francés marcará la diferencia. En el segundo tiempo suplementario, con una defensa española que empezará a dejar huecos por el cansancio, un desborde a pura explosión terminará en los pies de Ousmane Dembélé. El atacante pisará el área por la derecha en el minuto 108 y sacará un disparo potente que vencerá la resistencia del arquero, estampando el 2-1. España intentará empatar a la desesperada lloviendo centros en los minutos finales, pero la defensa francesa aguantará el resultado para sellar su pase a la gran final.

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