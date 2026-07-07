Con Tello como árbitro, estalló la polémica en Francia: las quejas por la designación argentina para enfrentar a Marruecos

La FIFA confirmó una terna completamente albiceleste para el primer cruce de cuartos de final del Mundial y las redes sociales reaccionaron con críticas.

La FIFA confirmó este martes la terna arbitral para el primer cruce de los cuartos de final del Mundial 2026 y habrá presencia argentina. Facundo Tello será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Francia y Marruecos, que abrirá la instancia este jueves en Boston. Una designación que generó una ola de reacciones, principalmente de hinchas franceses, al punto que los propio jugadores del seleccionado se refirieron al respecto.

Tello estará acompañado por Juan Pablo Belatti como asistente número uno y Gabriel Chade como asistente dos, mientras que Darío Herrera será el cuarto árbitro y Cristian Navarro actuará como asistente de reserva. Será el tercer encuentro de Tello en esta Copa del Mundo, luego de dirigir Sudáfrica contra Corea del Sur y Canadá ante Bosnia y Herzegovina en la fase de grupos. Además, ya cuenta con experiencia en la edición de Qatar 2022, donde arbitró tres encuentros.

The match officials for @FIFAWorldCup match 97 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 7, 2026

La reacción en redes a la terna arbitral

Sin embargo, la designación no tardó en generar repercusiones. Las redes sociales se llenaron de comentarios de hinchas franceses y de usuarios de distintas partes del mundo que cuestionaron la elección, insinuando una posible desventaja para Francia, teniendo en cuenta la moderna “rivalidad” entre ambos seleccionados.

El debate incluso recordó lo sucedido este martes, cuando el francés François Letexier fue el árbitro de la remontada de Argentina frente a Egipto en los octavos de final. Ahora, con un argentino designado para dirigir a Francia, los roles se invirtieron y la discusión volvió a instalarse.

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La respuesta de los jugadores franceses a la polémica

De todos modos, dentro del seleccionado francés evitaron alimentar la polémica. Uno de los primeros en pronunciarse fue Dayot Upamecano, quien dejó en claro que el plantel no piensa detenerse en quién impartirá justicia. “No me voy a centrar en quién será el árbitro. Nunca hemos hecho eso antes, nos vamos a centrar en Marruecos. Lo que queremos es ganar este partido, eso es lo más importante”, aseguró el defensor.

En la misma línea se expresó el tercer arquero de Francia, Robin Risser, quien también descartó cualquier teoría sobre un posible perjuicio. “No debemos caer en la paranoia. Existe cierta amargura desde hace algunos años, tras la última final, pero eso es parte del juego. Si estos árbitros están ahí, es porque están a la altura de la competición”, sostuvo.