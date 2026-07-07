Donald Trump, del llamado a FIFA al viaje en pleno partido y el silencio tras la eliminación de Estados Unidos

El presidente que alteró el normal desarrollo de uno de los partidos del Mundial voló rumbo a Turquía mientras se consumaba la eliminación del seleccionado estadounidense a manos de Bélgica.

Hay que reconocerle a Donald Trump que hizo de un partido que no representaba mayor atractivo que el de mirar uno más del Mundial, tal vez también de saber qué rival iba a tocarle a España en cuartos de final, un espectáculo que se ganó la atención internacional, incluso de los menos interesados en el fútbol, esperando que una vez más sea la pelota le encargada de reestablecer el orden.

El llamado del presidente de los Estados Unidos al mismísimo Gianni Infantino para que se le retirara a Folarin Balogun la tarjeta roja que había recibido ante Bosnia y Herzegovina, a instancias del VAR, y así pudiera jugar el duelo de octavos de final ante Bélgica, no solo le valió miles de nuevos adeptos alrededor del mundo al seleccionado europeo, sino que también lo motivó puertas adentro para salir a jugar en Seattle su mejor partido en lo que va de la Copa del Mundo.

Al igual que había sucedido en las cuatro presentaciones anteriores del equipo que conduce Mauricio Pochettino, Donald Trump no asistió al encuentro que lo tuvo como el gran protagonista de la previa. Por el contrario, en pleno desarrollo del mismo abordó el vuelo que lo llevó hasta Turquía, donde participará de una nueva cumbre de la OTAN.

Con el paso de las horas, se esperaba que el presidente de los Estados Unidos hiciera algún tipo de manifestación por la eliminación del último de los anfitriones que se mantenía el competencia en el Mundial. Por lo contrario, eligió el silencio.

President Trump departs Washington for the NATO summit in Turkey, saying he's making the trip for one reason: Turkish President Recep Tayyip Erdoğan.



"I'm going because of Erdoğan," Trump told reporters, calling the Turkish leader "a friend" and "a respected leader" while… pic.twitter.com/qSo82ZxRVs — Fox News (@FoxNews) July 7, 2026

Desde donde no se olvidaron de la incidencia de Donald Trump en un evento deportivo que debió quedar ajeno a su competencia fue desde la propia Selección de Bélgica. Romelu Lukaku celebró el gol que decretó el 4-1 definitivo imitando el tradicional baile del mandatario y las redes sociales del seleccionado hicieron distintas referencias al episodio de Balogun.

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“Anula esto”, fue la publicación en X que le siguió al gol que sentenció el partido. “Cuartos de final, llamando”, destacaron poco después, haciendo referencia al llamado que el propio Trump reconoció haber hecho a Gianni Infantino, presidente de FIFA, para que le retiraran la tarjeta roja al delantero que, por otro lado, tuvo una noche desacertada en Seattle.

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Rudi García eximió de culpas a Balogun

Aunque tanto en la Federación como en la Selección de Bélgica tomaron muy mal la intervención de Donald Trump para modificar un hecho juzgado, el entrenador Rudi García se encargó de remarcar que eximían a Folarin Balogun, futbolista en torno al cual se generó la polémica, de toda responsabilidad.

“Él no tiene la culpa de todo esto, no hay que echárselas a él y ya se lo he dicho. La verdad es que agradezco mucho la intención que viniera a verme. Agradezco mucho cómo se comporta. Lo dije antes del partido: independientemente del 11 inicial de Estados Unidos, lo que nos importaba a nosotros era nuestro planteamiento como equipo”, manifestó en la conferencia de prensa posterior a la victoria.

Data clave

Donald Trump solicitó a la FIFA retirar la tarjeta roja al jugador Folarin Balogun.

solicitó a la FIFA retirar la tarjeta roja al jugador Folarin Balogun. Bélgica eliminó 4-1 a Estados Unidos en el partido de octavos de final.

a Estados Unidos en el partido de octavos de final. Romelu Lukaku festejó el último gol imitando el tradicional baile del presidente estadounidense.