Crisis en Senegal: denuncian falta de pagos, problemas con la comida y un DT que dirige sin contrato en pleno Mundial

A días de jugarse la clasificación con Noruega, la selección africana atraviesa horas turbulentas por reclamos económicos, logísticos y una situación administrativa irregular de su DT.

Se viven horas de máxima tensión en la concentración de Senegal. Y no solamente por la obligación de conseguir un triunfo ante Noruega el próximo lunes para mantenerse con vida en el Mundial, luego de caer ante Francia en el debut. La cuestión es puertas adentro, donde la delegación africana atraviesa una crisis que amenaza con trasladarse al campo de juego: denuncias por falta de pagos, problemas logísticos, cuestionamientos por la alimentación e incluso un entrenador que estaría trabajando sin contrato. Increíble, pero real.

El fatídico combo salió a la luz a través de Sport News Africa y posteriormente la información fue replicada por medios europeos. Según los reportes, el malestar dentro del plantel se fue acumulando por diferentes motivos y alcanzó un punto de ebullición en plena disputa de la Copa del Mundo.

Uno de los principales focos de conflicto estaría relacionado con cuestiones económicas. De acuerdo a lo publicado, varios futbolistas reclaman el cobro de premios vinculados tanto a la clasificación al Mundial como a la conquista de la Copa Africana de Naciones, título que posteriormente fue revocado en el escritorio y otorgado a Marruecos. La falta de respuesta sobre esos compromisos financieros habría generado un fuerte descontento entre los integrantes del seleccionado.

Aunque los inconvenientes no terminan allí, y durante la concentración en Norteamérica no hicieron más que aumentar. Porque también trascendieron críticas hacia la organización del bunker senegalés en Nueva Jersey, situación con la que algunos jugadores habrían manifestado en privado su decepción por las condiciones del hospedaje al considerarlo demasiado austero para una selección que disputa la máxima competencia del fútbol.

Senegal perdió con Francia en el debut y se jugará todo ante Noruega (Getty Images).

A ese reclamo se le suma un profundo disconformismo por el servicio de alimentación, el cual varios integrantes del plantel consideran insuficiente para cubrir las exigencias físicas de un torneo de semejante nivel. De hecho, algunos futbolistas habrían optado por solicitar comida, por sus propios medios y fuera de la concentración, para complementar su dieta diaria. Una situación límite poco habitual en una Copa del Mundo.

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El conflicto podría escalar a cuestiones legales

El delicado panorama tampoco le resulta ajeno al entrenador Pape Thiaw, quien incluso podría llevarse la peor parte. El inconveniente en este caso es que el DT estaría dirigiendo sin contrato vigente y acumularía varios meses sin recibir su salario. Incluso, el vínculo habría expirado hace tiempo y la federación aún no tendría regularizada su situación administrativa.

Bajo esa sere de infortunios, Senegal deberá afrontar un duelo a todo o nada frente a Noruega. Tras caer ante Francia en la primera fecha y con los escandinavos llegando impulsados por su goleada 4-1 sobre Irak, la selección africana necesita sumar de a tres para no quedar seriamente comprometida en su objetivo de avanzar de ronda. Una misión compleja que deberá afrontar en medio de una interna que amenaza con dejar en segundo plano lo futbolístico.

Datos clave

La selección de Senegal vive una fuerte crisis interna previa al partido contra Noruega.

vive una fuerte crisis interna previa al partido contra Noruega. El entrenador Pape Thiaw dirige sin un contrato vigente y acumula meses sin cobrar.

dirige sin un contrato vigente y acumula meses sin cobrar. Los futbolistas reclaman premios económicos por la clasificación al Mundial y la Copa Africana.