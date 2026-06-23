Cristiano Ronaldo palpitó un posible cruce con Argentina en el Mundial, pero ignoró una pregunta sobre Messi

Tras su doblete, el Bicho calificó como un duelo "top" enfrentar a la Albiceleste, aunque protagonizó un momento incómodo en la zona mixta.

Cristiano Ronaldo sigue desafiando al tiempo. Después de una semana marcada por los cuestionamientos tras un flojo debut en el empate ante la República del Congo, el astro luso respondió con un doblete en la goleada 5-0 frente a Uzbekistán para asegurar la clasificación de Portugal a los dieciseisavos de final, y también para convertirse en el primer jugador en marcar en seis ediciones de la Copa del Mundo. Sin embargo, su repertorio continuó una vez finalizado el encuentro.

Fiel a su estilo, el Bicho tomó la palabra y vivió secuencias que lo obligaron a pasar por todos los estados de ánimo: apuntó a sus críticos, habló de un posible cruce con Argentina y hasta ignoró una consulta vinculada a Lionel Messi. Cartón lleno.

“Estoy muy feliz, pero para mi lo más importante es lo que hizo el equipo“, expresó en diálogo con DSports. Consultado sobre el hito goleador que consiguió, sostuvo: “Los récords siempre es bueno vencerlos, pero mi objetivo es poder ayudar a la Selección para lograr sus objetivos, que en esta parte fue pasar de fase de grupos”.

Acto seguido, infló el pecho y se sinceró: “Fue una semana muy difícil, una semana oscura, parecía que ya estaba fuera del fútbol, pero estamos de vuelta. Mi grito de ‘he vuelto, he vuelto’ fue en parte para los críticos, aquellos que se han encargado de criticarme durante estos 23 años”.

"EL 'HE VUELTO' SOLO PARA QUE NO SE OLVIDEN", Cristiano Ronaldo habló de las críticas y agregó: "Fue una semana difícil. Parecía que ya estaba fuera del fútbol".



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Tras desahogarse en la cancha y frente a los micrófonos, Cristiano comenzó a mirar hacia adelante. Al llegar a la zona mixta, debió afrontar la inevitable consulta sobre un posible enfrentamiento ante la Selección Argentina en los cuartos de final, escenario que podría darse si ambos combinados terminan como líderes de sus respectivos grupos.

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Sin ocultar su desapego por la hipótesis, Ronaldo evitó profundizar en la posibilidad de cruzarse nuevamente con Lionel Messi. “No sé qué contestarte porque es una pregunta que no tiene mucho sentido, pero sería top (un duelo con Messi). Lo más importante era ganar hoy. Sabemos que vamos a tener un partido duro contra Colombia la próxima fecha, pero el objetivo ya lo logramos: jugué bien, marqué, ayudé al equipo, el equipo ha estado bien y seguimos“, declaró.

"SERÍA TOP"



¡CR7 habló sobre un posible cruce en el Mundial ante Messi!



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El momento incómodo cuando le preguntaron por Messi

En medio de su habitual show mediático, el momento de mayor repercusión llegó cuando el portugués ignoró una pregunta en la que mencionaron directamente al rosarino. En un intento por consultarle sobre la carrera de goleadores históricos del torneo, un periodista hizo referencia al astro argentino. Y apenas escuchó el nombre de Leo, Cristiano le quitó la vista y terminó cediéndole la palabra a otro cronista presente en la sala.

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“Depende de la pregunta. Si no, yo no te respondo”, manifestó de forma tajante sobre el filtro que aplicaría a los medios, protagonizando una secuencia que no tardó en viralizarse en las redes sociales.

⚠️⛔️ CRISTIANO RONALDO IGNORÓ LA PREGUNTA CUANDO MENCIONARON A MESSI.



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Mientras tanto, Portugal ya tiene asegurado su lugar en los dieciseisavos de final y ahora buscará cerrar la fase de grupos con una victoria cuando enfrente a Colombia el próximo 27 de junio. Recién después comenzará a definirse su camino en las rondas eliminatorias y la posibilidad, todavía lejana, de un nuevo capítulo mundialista frente a la Argentina de Lionel Messi.