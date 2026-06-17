Cristiano Ronaldo se mostró confiado a pesar del empate de Portugal ante Congo en el Mundial 2026: “Esto está lejos de terminar”

El combinado ibérico no pudo en su debut y, desde el vestuario, su capitán se descargó en las redes sociales.

En una jornada histórica para el fútbol, Cristiano Ronaldo debutó en su sexto Mundial y ya comparte el récord de participaciones junto a Lionel Messi y Guillermo Ochoa. Lastimosamente para el Bicho, la Selección de Portugal no encontró un resultado positivo en su presentación.

Los dirigidos por Roberto Martínez cosecharon apenas un empate por 1-1 ante la República Democrática del Congo en el NRG Stadium de Houston. João Neves, de cabeza, abrió la cuenta temprano para los ibéricos, pero Yoane Wissa puso cifras definitivas sobre el final del primer tiempo.

A pesar del empate, Portugal mantiene chances intactas de lograr la clasificación, aunque deberá remar un poco más de la cuenta para asegurar el primer lugar en el Grupo K. Para conseguirlo enfrentará en las próximas jornadas a Colombia y Uzbekistán.

En ese contexto, y a pocos minutos de haber finalizado el encuentro en Texas, Ronaldo realizó una pronta publicación en sus redes sociales para dejarles un mensaje a los hinchas portugueses junto a una foto suya del duelo ante los africanos.

“No es el comienzo que queríamos, pero esto está lejos de terminar. Cabeza alta y concéntrate en el próximo juego”, avisó el delantero de Al Nassr, que busca la primera estrella mundial para Portugal.

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El grupo de Portugal en el Mundial 2026

El fixture de Portugal en el Mundial 2026

Datos clave

Cristiano Ronaldo debutó en su sexto mundial en el empate 1-1 ante Congo.

debutó en su sexto mundial en el empate 1-1 ante Congo. João Neves anotó el gol de Portugal en el partido disputado en Houston.

anotó el gol de Portugal en el partido disputado en Houston. Colombia y Uzbekistán serán los próximos rivales de la selección lusa en el grupo.