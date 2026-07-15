Cuándo, dónde y en qué estadio se juega la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

El estadio ubicado en East Rutherford será la sede de la gran final que se juega este domingo 19 de junio.

Tenemos final confirmada del Mundial 2026. Luego de unas semifinales vibrantes entre España y Francia el pasado martes y Argentina e Inglaterra, finalmente será la Furia Roja y Argentina los que definirán el título del mundo en el flamante MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El partido ya tiene casi todo confirmado: protagonistas, escenario y fecha. En el estadio ubicado en East Rutherford, en las afueras de Nueva Jersey y Nueva York, el próximo domingo desde las 15 horas locales (16 de Argentina, 21 de España). Solo resta que se defina al encargado de impartir justicia en el compromiso, que se definirá en los días venideros.

Vista panorámica del MetLife, en Nueva Jersey (Getty)

Así las cosas, la gran final del Mundial 2026 se definirá entre España y Argentina este 19 de junio desde las 15:00 locales en el MetLife Stadium de East Rutherford.

Detalles del MetLife Stadium de Nueva Jersey

El MetLife Stadium es el “Estadio de Nueva York/Nueva Jersey” en este certamen y protagonista absoluto del Mundial 2026 como sede del juego decisivo por el título. Con capacidad para 82,500 espectadores, este recinto ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, albergó partidos de alto perfil: se usó en fase de grupos, dieciseisavos, octavos de final y será la sede de la gran final.

Vista desde afuera del MetLife, en Nueva Jersey (Getty)

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El estadio es hogar compartido de New York Giants y New York Jets de la NFL, y su accesibilidad desde Manhattan lo convrtió en el epicentro del torneo.

Los partidos que se disputaron en el MetLife Stadium en este Mundial:

Brasil 1-1 Marruecos | Fase de grupos

Francia 3-1 Senegal | Fase de grupos

Noruega 3-2 Senegal | Fase de grupos

Ecuador 2-1 Alemania | Fase de grupos

Panamá 0-2 Inglaterra | Fase de grupos

Francia 3-0 Suecia | 16 de final

Brasil 1-2 Noruega | 8avos de final

España – Argentina | Final

La llave del Mundial 2026