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Mundial 2026

Cuándo juega la Selección Argentina los cuartos de final del Mundial 2026

La Albiceleste dejó agónicamente en el camino a Egipto y se metió entre los ocho mejores equipos del torneo.

Cuándo juega la Selección Argentina los cuartos de final del Mundial 2026
© GettyCuándo juega la Selección Argentina los cuartos de final del Mundial 2026

Otra vez sufriendo, pero Argentina sigue avanzando en el Mundial. la Selección se lo dio vuelta a Egipto y le ganó 3-2 para clasificar a los cuartos de final. Ahora, en medio de la euforia, debe esperar por conocer a su rival, que saldrá del cruce entre Colombia y Suiza que se disputará este martes desde las 21. La única certeza que tiene la Albiceleste es que el partido lo jugará el próximo sabado a las 22 en Kansas City.

Bruno Carbajo
Bruno Carbajo
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