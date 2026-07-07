Cuándo juega la Selección Argentina los cuartos de final del Mundial 2026

Otra vez sufriendo, pero Argentina sigue avanzando en el Mundial. la Selección se lo dio vuelta a Egipto y le ganó 3-2 para clasificar a los cuartos de final. Ahora, en medio de la euforia, debe esperar por conocer a su rival, que saldrá del cruce entre Colombia y Suiza que se disputará este martes desde las 21. La única certeza que tiene la Albiceleste es que el partido lo jugará el próximo sabado a las 22 en Kansas City.