Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina por el Mundial 2026

La Albiceleste volverá a jugar en Dallas su próximo encuentro por la Copa del Mundo, será ante Jordania por la tercera fecha del Grupo J.

La Selección Argentina enfrentó a Austria este martes por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Los de Lionel Scaloni volverán a Kansas City, dónde está el búnker de la Albiceleste para luego volver a Dallas, donde fue el duelo contra los austríacos.

La Albiceleste jugará su próximo partido el sábado 27 de junio a partir de las 23 horas ante la Selección de Jordania. El encuentro ante los asiáticos será en el el AT&T Stadium de Dallas, el mismo escenario del encuentro ante Austria. Se espera nuevamente que las tribunas estén repletas de hinchas argentinos.

Para Argentina será importante el duelo ante Jordania ya que puede asegurar el primer puesto en el grupo. Si la Albiceleste termina en la primera posición jugará su partido de 16avos de final del Mundial en Miami el próximo viernes 3 de julio a las 19 ante el segundo del Grupo H.

Enzo Fernández. (Foto: Getty).

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