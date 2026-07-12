Esta es la Selección Argentina de los milagros y ahora se viene el partido del siglo contra Inglaterra

Así fue contra Cabo Verde, Egipto y Suiza en este Mundial. Y ahora Inglaterra en semifinales, con la frutilla del postre para Leo Messi.

¡¿Cómo no?! Esta es la Selección Argentina de los milagros. En este Mundial, es la Selección Argentina de los milagros: contra Cabo Verde, contra Egipto y ahora contra Suiza.

Esta es la Selección Argentina del corazón, es la Selección Argentina de los huevos. Eso sí: el juego no está, el fútbol no aparece, el funcionamiento tampoco.

Da la impresión de que el equipo está cansado, de llegar fundido, sin nafta. Pero siempre aparece alguien. El otro día Enzo Fernández y hoy Julián Álvarez. Para mí, esto es parte del aura de La Scaloneta.

Yo creo que, cuando entra el Flaco López, el cambio era por Julián Álvarez. Pero justo, por ese aura, se lesiona Leandro Paredes, sale y La Araña la clava en el ángulo en un gol descomunal. Y después Lautaro Martínez asegura con el tercero.

Estamos en semifinales. Estamos donde tenemos que estar y con lo que vinimos a buscar. Argentina va a jugar los ocho partidos. Y, ahora, se viene Inglaterra. ¿Más épica que Inglaterra? Imposible.

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Sí, afloran todos los recuerdos de Diego Maradona, de La Mano de Dios, del gol de todos los tiempos. Todo eso, el miércoles en Atlanta. Y, después, Francia o España. Más épica, imposible.

Me atrevo a decir que, el del miércoles, puede ser el partido del siglo. La frutilla del postre que le faltaba a la carrera de Lionel Messi. Sí, él dice que este Mundial es la yapa, pero mirá qué yapa. Jugar contra Inglaterra en una semifinal de Mundial.

Ahí, yo pondría línea de cinco defensores, con Giuliano Simeone, con Nicolás Otamendi, con Nicolás González. Hay que aguantar a Inglaterra y lastimarlo con una contra. Y, Dios quiera, llegar a la séptima final. Esta es la Argentina de los milagros. Puede.