De Curazao a Sudáfrica: las 10 mejores camisetas del Mundial 2026

Las 48 selecciones participantes estrenan indumentarias en la gran cita de la FIFA. BOLAVIP eligió a las 10 más lindas del torneo.

Desde el 11 de junio hasta el 19 de julio se disputará el Mundial 2026 con participación récord para el evento. Para esta edición en Estados Unidos, México y Canadá, FIFA incrementó la cantidad de cupos en un 50%, por lo que habrá 48 selecciones en la gran cita mundialista.

Esto significa que también habrá un 50% más de casacas para admirar. En total, 13 marcas se hicieron cargo de la confección de las indumentarias y el debate ya comenzó en redes sociales: ¿Cuáles son las mejores camisetas del Mundial 2026?

En BOLAVIP nos animamos a rankear a todas ellas, incluyendo titulares y suplentes, para armar el Top 10 con las más lindas de esta edición. Como única condición, solo puede entrar una camiseta por selección en este escalafón.

Para la elección intentamos dejar de lado nuestra pasión por la Selección Argentina, pero no se pudo. Una de las camisetas del campeón defensor se metió, inevitablemente, en este Top 10. La belleza de esta prenda no se puede dejar de mencionar. Juzguen ustedes.

LAS MEJORES CAMISETAS DEL MUNDIAL 2026

10 – TURQUÍA (Suplente)

@TFF_Org

9 – NUEVA ZELANDA (Titular)

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8 – AUSTRALIA (Suplente)

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7 – ESPAÑA (Suplente)

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6 – PAÍSES BAJOS (Suplente)

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5 – ARGENTINA (Suplente)

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4 – ALEMANIA (Titular)

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3 – NORUEGA (Titular)

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2 – CURAZAO (Suplente)

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1 – SUDÁFRICA (Suplente)

@BafanaBafana

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Datos clave

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio .

se disputará del . 13 marcas distintas confeccionaron las camisetas para las 48 selecciones del torneo.

distintas confeccionaron las camisetas para las del torneo. Las suplentes de Sudáfrica y Curazao lideran el ranking de camisetas de BOLAVIP.