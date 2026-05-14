Didier Deschamps confirmó la lista de convocados de Francia para el Mundial 2026: las figuras que quedaron afuera

Kylian Mbappé encabeza la nómina junto con Olise y las figuras del PSG. Serán 26 los jugadores que irán a la cita máxima.

La Selección de Francia confirmó su lista de 26 convocados para el Mundial 2026. Didier Deschamps seleccionó a los futbolistas que buscarán la tercera estrella para la Federación Francesa, prescindiendo de algunos nombres importantes, pero con la inclusión de muchas figuras.

En la nómina destacan estrellas como Kylian Mbappé, Michael Olise, Désiré Doué y Ousmane Dembélé. Por supuesto, también aparecen otros jugadores de renombre como Aurélien Tchouaméni, Dayot Upamecano, William Saliba, entre otros.

Una de las grandes ausencias es la de Eduardo Camavinga, uno de los tantos jugadores franceses que tiene Real Madrid. El jugador no tuvo un buen año en el Merengue y verá la Copa del Mundo desde afuera. Randal Kolo Muani tampoco pasó el corte final tras su frustrante temporada en Tottenham.

La lista de convocados de Francia

Arqueros: Mike Maignan, Robin Risser y Brice Samba.

Mike Maignan, Robin Risser y Brice Samba. Defensores: Malo Gusto, Maxence Lacroix, Jules Koundé, Lucas Digne, Ibrahima Konaté, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez y Théo Hernandez.

Malo Gusto, Maxence Lacroix, Jules Koundé, Lucas Digne, Ibrahima Konaté, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez y Théo Hernandez. Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, N’Golo Kanté, Manu Koné y Warren Zaïre-Emery.

Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, N’Golo Kanté, Manu Koné y Warren Zaïre-Emery. Delanteros: Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Jean-Philippe Mateta, Rayan Cherki, Marcus Thuram, Maghnes Akliouche, Désiré Doué, Kylian Mbappé y Michael Olise.

El calendario de Francia para el Mundial 2026

La Selección de Francia forma parte del grupo I para el Mundial 2026 y enfrentará a Senegal, Irak y Francia.

Francia vs. Senegal: martes 16 de junio a las 16.00

Francia vs. Irak: lunes 22 de junio a las 18.00

Noruega vs. Francia: viernes 26 de junio a las 16.00

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