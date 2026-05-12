Gerard Piqué hizo sus predicciones para el Mundial 2026 y no incluyó a Argentina

A un mes del inicio de la Copa del Mundo, el ex defensor español publicó un video con sus candidatos, decepciones y figuras para el torneo.

A medida que se acerca el Mundial 2026, el clima mundialista empieza a sentirse cada vez más fuerte. Entre los análisis, debates y predicciones que ya están a flor de piel, distintos protagonistas del mundo fútbol comienzan a jugar sus fichas sobre lo que podría ocurrir en Norteamérica. Y quien ahora se sumó a esa tendencia fue Gerard Piqué.

El defensor ídolo de Barcelona y campeón del Mundo con España en 2010 publicó un video en su cuenta de Tik Tok, en formato ping pong, en el que respondió distintas ternas vinculadas al Mundial. Y fue cuestión de horas para que el contenido supere las 7 millones de reproducciones, convirtiéndose rápidamente en tendencia entre los fanáticos.

Así, entre respuestas rápidas y sin demasiadas vueltas, Piqué dejó varias predicciones que no pasaron desapercibidas. La más destacada de ellas es que considera que la final estará protagonizada por España y Francia, siendo La Roja quien finalmente se termine proclamando campeona y obteniendo la segunda estrella de su historia. Además, vaticinó que Lamine Yamal será el mejor jugador del torneo y eligió a Kylian Mbappé como el máximo goleador.

ME REPITES ESE JUGADOR PIQUÉ?? pic.twitter.com/QShyU1cTbh — Hormiguismo (@Hormiguismo34) May 12, 2026

La sorpresa y la decepción

Siguiendo con sus predicciones, Piqué no tuvo pelos en la lengua para arriesgar el equipo que desilusionará y aquel que superará las expectativas. El poco deseable cupo de decepción se lo atribuyó a nada menos que Brasil, mientras que, en contrapartida, optó por Marruecos como la nación sorpresa del campeonato, ratificando la buena imagen que dejó tras alcanzar las semifinales en Qatar 2022. Curiosamente, tanto Marruecos como Brasil compartirán grupo en esta edición junto a Escocia y Haití.

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La apuesta personal de Piqué

Otra de las elecciones que llamó la atención fue la del “jugador revelación”. Allí, el ex zaguero apostó por Armando González, delantero mexicano de apenas 23 años que viene de firmar una gran temporada con Chivas de Guadalajara. El atacante convirtió 24 goles en 34 partidos durante la última temporada y aparece como una de las grandes esperanzas ofensivas de México de cara al Mundial. Con ese contexto, Piqué decidió ponerlo bajo los reflectores internacionales como una de las posibles irrupciones del torneo.

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