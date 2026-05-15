La Hormiga González, el “otaku del gol” que ilusiona a México para el Mundial 2026

Con 23 años, rompió récords en Chivas, se ganó un lugar en la prelista de la Tri y hasta fue señalado por Gerard Piqué como una de las revelaciones que puede tener el la Copa del Mundo.

Armando González nació cuando Javier “Chicharito” Hernández todavía era apenas una promesa de inferiores en Chivas de Guadalajara y cuando gran parte del fútbol seguía consumiéndose por televisión abierta. Más de veinte años después, el destino lo puso a compartir entrenamientos con el máximo goleador histórico de México hasta su salida a fines del año pasado. Ahora, es el encargado de continuar su legado mientras peleando por un lugar en la lista del Tri para el Mundial que se jugará en su propia casa.

A la “Hormiga” le dicen así desde chico. Primero fue un apodo ligado a un miedo infantil a los insectos pequeños. Después terminó convirtiéndose en una descripción bastante precisa de su manera de jugar: inquieto, insistente y siempre en movimiento. Sin embargo, en tiempos de delanteros híbridos y extremos reconvertidos, González todavía conserva movimientos clásicos del nueve de área. Vive atento al rebote, ataca bien el primer palo y suele aparecer donde la jugada parece terminarse.

Categoría 2003 y surgido de una camada que empieza a renovar el ataque mexicano, González llega a la Copa del Mundo como uno de los nombres que más ilusión generan en su país. Javier Aguirre lo incluyó en la prelista de 55 futbolistas convocados de la Tri y hasta Gerard Piqué lo eligió como posible jugador revelación del torneo. Pero, mientras los elogios crecen, la cabeza de la “Hormiga” sigue puesta en dos objetivos: ganar el campeonato local con Chivas y terminar de buena manera el cuatrimestre universitario. Porque sí, además de hacer goles, también estudia.

Armando González es la figura indiscutida de Chivas y del fútbol mexicano (Getty Images).

De la mano de Gago y Milito, el salto que cambió su carrera

La oportunidad en el primer equipo llegó a comienzos de 2024 bajo la conducción de Fernando Gago. Pese a las expectativas que siempre trajo sobre la espalda, debió esperar meses para debutar en las redes y transformarse en una alternativa real dentro de un plantel que atravesaba un proceso de renovación.

De todas formas, el verdadero salto llegó durante el último semestre de 2025. Ya con Gabriel Milito como entrenador, González dejó de entrar y salir del equipo para convertirse definitivamente en el centrodelantero titular de Chivas. El cambio de chip lo confirman sus números en el último año: acumula 24 goles en 34 partidos, fue campeón de goleo del Apertura 2025 y rompió el récord de más tantos convertidos por un futbolista Sub-23 del club en un torneo corto. “Tiene una mentalidad de querer ir siempre por más y mantener la humildad”, explicó Milito sobre la figura indisctudia de su equipo

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El Otaku del gol anota por quinta jornada consecutiva, es su gol 1️⃣1️⃣ del certamen y sigue en la contienda para repetir como Campeón Goleador. ⚽️#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #J13 | #CHIPUM pic.twitter.com/QByfQNqpNZ — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 6, 2026

El presente de la Hormiga hizo inevitable el llamado de Javier Aguirre. Así fue como debutó con la Selección Mexicana en noviembre y en febrero convirtió su primer gol frente a Islandia. Y si bien compite por un lugar con delanteros más experimentados como Raúl Jiménez y Santiago Giménez, su nombre ya está consolidado como una de las principales apariciones recientes del fútbol mexicano.

De La Hormiga al “Otaku del gol”

Al margen de lo futbolístico, el nivel que arrastra también le dio un nuevo apodo: el Otaku del gol. De esa manera comenzaron a llamarlo en Guadalajra debido a su fanatismo por el anime y el manga. A esta altura ya se volvieron habituales sus celebraciones con referencias a Naruto o Dragon Ball, las cuales rápidamente se viralizaran entre los hinchas y son apadrinadas por los hinchas más pequeños. No obstante, la popularidad que ganó el mote no terminó de secudir a González, que quiere seguir siendo simplemente la Hormiga.

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Esa personalidad tranquila también le permitió convivir con las comparaciones inevitables. Porque mientras explotaba definitivamente en Chivas, los hinchas no tardaron en como el heredero de Chicharito Hernández y el delantero a tomar la posta tras su partida. Ambos compartieron plantel durante el último tramo del histórico delantero en el club y construyeron una relación fraternal. La misma expuso su mejor momento cuando el ex atacante lo pidió para el Mundial. “Ojalá pueda ir, se lo deseo de todo corazón”, rezó.

Con ese respaldo de su ídolo, la Hormiga avanza cual gigante en búsqueda de su sueño. Aquel chico que creció viendo fútbol por televisión, ahora quiere jugar la Copa del Mundo en el país donde empezó a soñarla.

Datos clave

Armando González integra la prelista de convocados de México para la Copa del Mundo.

integra la prelista de convocados de México para la Copa del Mundo. El delantero titular de Chivas marcó 24 goles en 34 partidos recientemente.

marcó recientemente. El exfutbolista Chicharito Hernández respaldó públicamente la convocatoria de González para el Mundial.