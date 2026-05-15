Kendry Páez sigue afuera: Eduardo Coudet definió los convocados de River ante Rosario Central

Por un lugar en la final, el Millonario enfrenta al Canalla este sábado desde las 19.30 en el Monumental.

River tiene todo listo para disputar las semifinales del Torneo Apertura. Eduardo Coudet definió la lista de convocados para recibir este sábado desde las 19.30 a Rosario Central en el Monumental, en un encuentro decisivo que pondrá en juego un lugar en la gran final del campeonato.

Las principales novedades pasan por la presencia de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, quienes habían encendido las alarmas por problemas físicos en el triunfo ante Gimnasia en cuartos de final. Sin embargo, estarán disponibles sin inconvenientes frente al Canalla luego dehaber respondido de buena manera a los trabajos regenerativos del jueves y a la exigencia aplicada este viernes en el entrenamiento.

En cuanto a las novedades de la nómina, Ian Subiabre y Facundo González regresaron a la lista de convocados luego de haber quedado afuera ante Gimnasia. Del otro lado, Kendry Páez continúa sin ser citado, tal como ocurrió frente a Gimnasia, luego de haber fallado su penal ante San Lorenzo. Además, los juveniles Ulises Giménez y Lautaro Pereyra también salieron de la convocatoria.

Por otra parte, Kevin Castaño continúa afuera de la consideración del cuerpo técnico y otra vez no integra la nómina. El colombiano sigue sin lograr continuidad y apenas sumó minutos recientemente en el viaje a Venezuela por la Copa Sudamericana.

La lista de convocados de River para enfrentar a Rosario Central

Arqueros: Franco Armani y Santiago Beltrán.

Franco Armani y Santiago Beltrán. Defensores: Gonzalo Montiel, Fabricio Bustos, Marcos Acuña, Matías Viña, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Facundo González y Lautaro Rivero.

Gonzalo Montiel, Fabricio Bustos, Marcos Acuña, Matías Viña, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Facundo González y Lautaro Rivero. Volantes: Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero, Santiago Lencina, Tomás Galván, Juan Cruz Meza, Ian Subiabre.

Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero, Santiago Lencina, Tomás Galván, Juan Cruz Meza, Ian Subiabre. Delanteros: Facundo Colidio, Sebastián Driussi, Maximiliano Salas y Joaquín Freitas.

📋 Los convocados por Eduardo Coudet para enfrentar a Rosario Central en la semifinal del Torneo Apertura 2026 ⚽️#VamosRiver ⚪🔴⚪️ pic.twitter.com/xBT5OxNPCI — River Plate (@RiverPlate) May 15, 2026

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