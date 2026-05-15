River hoy: la formación vs. Rosario Central, operaron a un central y elogio de un ex Boca a Beltrán

Todas las novedades del Millonario de este viernes 15 de mayo, a un día de recibir al Canalla por la semifinal del Apertura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 15 de mayo, el día previo a recibir a Rosario Central por la semifinal del Torneo Apertura. El once que tiene en mente Coudet, cómo están Acuña y Montiel, el elogio de un ex arquero de Boca a Santiago Beltrán y la operación de Tobías Ramírez.

¿Llegan Acuña y Montiel vs. Rosario Central?

Según pudo saber BOLAVIP, ambos futbolistas tienen una sobrecarga muscular que de momento no requiere siquiera de la realización de exámenes médicos, por lo que podrían estar a disposición de Eduardo Coudet el próximo sábado para jugar desde las 19.30 en el Estadio Monumental.

El propio Eduardo Coudet ya había llevado tranquilidad a los hinchas apenas consumada la victoria 2-0 ante Gimnasia, refiriéndose a lo sucedido con Montiel y Acuña. ”Marcos me dijo ‘estoy contracturado, pero termino el primer tiempo’ y yo dije ‘afuera’. Lo de Cachete, estaba sobrecargado y se sintió un poco duro. Ninguno de los dos tiene una molestia muscular importante”, fueron sus palabras en conferencia de prensa.

Marcos Acuña. (Foto: Prensa River).

La probable formación de River vs. Rosario Central

Si bien resta la confirmación oficial de Eduardo Coudet, el probable once de River para enfrentar a Rosario Central el próximo sábado a partir de las 19.30 horas es: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Eduardo Coudet, entrenador de River. (Foto: Getty).

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Abbondanzieri elogió a Beltrán

En diálogo con DSports, Roberto Abbondanzieri, gloria de Boca, llenó de elogios a Santiago Beltrán: “Su aparición es como la de Oscar Ustari. Su aparición fue algo muy novedoso en Independiente, pero él tiene una madurez y una tranquilidad que me sorprende“.

Además, agregó: “Estaba mirando el partido contra Gimnasia y veía a Armani, campeón del mundo, en el banco con esa cara de que uno siempre quiere estar jugando y dije: ‘Con qué tranquilidad atajó Beltrán teniendo al campeón del mundo atrás´“.

Santiago Beltrán. (Foto: Getty).

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Operaron a Tobías Ramírez

Hace unos días se conoció que el marcador central que llegó a River en marzo de 2026 padecía una sinovitis en su rodilla y eso derivó en una operación. Tobías Ramírez fue operado del síndrome meniscal externo de la rodilla derecha y el tiempo de recuperación estimado es de un mes y medio.

La operación fue exitosa, por lo que se espera que para fines de junio ya pueda estar trabajando a la par de sus compañeros. Para ese entonces el Millonario estará en Alicante realizando la pretemporada. Cabe recordar que los de Núñez optaron por realizarla en España para escapar del frío de Buenos Aires, para potenciar la marca River fuera del país y para tener amistosos de jerarquía ante clubes europeos.

Tobías Ramírez. (Foto: Prensa River).

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