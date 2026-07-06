La FIFA explicó por qué Balogun puede jugar con Estados Unidos frente a Bélgica en el Mundial: qué dice el comunicado

Tras la polémica que se desató por la habilitación del delantero, el Comité Disciplinario publicó un extenso comunicado de 13 puntos en el que detalló el argumento reglamentario que permitió dejar en suspenso la sanción.

La polémica decisión de permitir que Folarin Balogun pudiera disputar con Estados Unidos los octavos de final del Mundial frente a Bélgica sigue generando repercusiones. Después de que Donald Trump y Gianni Infantino rompieran el silencio por la suspensión de la sanción al delantero estadounidense, ahora la FIFA salió a respaldar la resolución con un extenso comunicado oficial de parte del propio Presidente del Comité Disciplinario, en el que defendió el accionar del ente.

El documento, compuesto por 13 puntos, busca despejar las dudas sobre una medida que despertó suspicacias por haber dejado sin efecto la suspensión automática derivada de la tarjeta roja que Balogun recibió frente a Bosnia y Herzegovina. En ese encuentro, el atacante fue expulsado por una dura entrada tras la revisión del VAR y, una vez finalizado el partido, volvió al campo de juego para celebrar con sus compañeros pese a haber visto la roja.

El Comité recordó que abrió un expediente disciplinario por dos infracciones: la expulsión contemplada en el artículo 66 del Código Disciplinario de la FIFA y la conducta antirreglamentaria durante los festejos, prevista en el artículo 14. Tras analizar el caso, resolvió declararlo culpable de ambas faltas, imponerle una multa de 40.000 dólares y una suspensión de un partido.

Sin embargo, la explicación del organismo se centra en un punto clave: la expulsión nunca fue anulada. “El Comité Disciplinario de la FIFA no revocó la expulsión (…) solo decidió sobre las sanciones disciplinarias adicionales que se impondrían tras la tarjeta roja”, remarcó el comunicado. Según detalló la FIFA, el Comité utilizó el artículo 27 del Código Disciplinario, que le permite suspender la ejecución de una sanción disciplinaria. “Ordenó que la suspensión de un partido quedara suspendida por un período de prueba de un año“, indicó el organismo.

La patada por la que Balogun fue expulsado contra Bosnia (Getty Images).

La FIFA también explicó por qué entendió que correspondía aplicar ese beneficio. La decisión fue tomada “considerando todas las circunstancias específicas que rodearon el incidente y las pruebas disponibles” y recordó que el artículo 27 solo está vedado para casos de manipulación de partidos, “lo cual, por supuesto, no ocurrió en este caso”.

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Además, el organismo respondió a quienes cuestionaron la legalidad del procedimiento. “Ni el Código Disciplinario de la FIFA ni el Reglamento de la Copa Mundial (…) contienen disposiciones que prohíban al Comité Disciplinario ejercer su facultad discrecional conforme al artículo 27”, sostuvo, antes de agregar que decisiones similares “no carecen de precedentes” porque “se han emitido durante las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

Por último, el comunicado buscó despejar cualquier sospecha sobre una posible influencia política en la resolución. “El Comité Disciplinario de la FIFA (…) es independiente“, subrayó, al recordar que sus integrantes “cumplen con los criterios de independencia definidos en el Reglamento de Gobernanza de la FIFA para garantizar su imparcialidad”.

Eso significa que Balogun quedó habilitado para jugar frente a Bélgica, aunque la sanción sigue existiendo. “La suspensión permanece inactiva durante el período de prueba y solo se activará si comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante ese año. Si se produjera dicha infracción posterior, la suspensión de un partido se aplicaría además de cualquier nueva sanción”, precisó el Comité.

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De esa manera, el organismo defendió una resolución que marcó un precedente en pleno Mundial y que seguirá dando que hablar mucho después del pitazo final.