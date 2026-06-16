Dónde juegan los futbolistas de Argelia que enfrentan a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Argelia se estrena en esta Copa del Mundo en el partido ante Argentina en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El conjunto dirigido por Vladimir Petković tiene un plantel competitivo, con varios nombres interesantes, entre los que se destacan Riyad Mahrez, Rayan Ait-Nouri, Ibrahim Maza y Mohamed Amoura.
Con 19 futbolistas en total sobre los 26 convocados con presente en el fútbol europeo, Los Zorros del Desierto prometen complicar a la Selección Argentina y a cualquier rival que se les cruce en el Mundial 2026.
A continuación, un repaso completo de todos los jugadores que el entrenador de Argelia llevó a la Copa del Mundo, junto con sus respectivos clubes actuales, que se encuentran repartidos entre Europa, Asia y África.
Seguí toda la acción de la Selección Argentina en el Mundial 2026 por Disney+
El plantel de Argelia en el Mundial 2026
ARQUEROS
- Luca Zidane (Granada – España)
- Melvin Mastil (Stade Nyonnais – Suiza)
- Abdelatif Ramdane (CS Constantine – Argelia)
DEFENSORES
- Rafik Belghali (Hellas Verona – Italia)
- Samir Chergui (Red Star – Francia)
- Rayan Aït-Nouri (Manchester City – Inglaterra)
- Jaouen Hadjam (Young Boys – Suiza)
- Aïssa Mandi (Lille – Francia)
- Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund – Alemania)
- Zineddine Belaïd (JS Kabylie – Argelia)
- Achref Abada (USM Alger – Argelia)
- Mohamed Amine Tougai (ES Tunis – Túnez).
VOLANTES
- Nabil Bentaleb (Lille – Francia)
- Hicham Boudaoui (Niza – Francia)
- Houssem Aouar (Al-Ittihad – Arabia Saudita)
- Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt – Francia)
- Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen – Bayer Leverkusen)
- Yacine Titraoui (Charleroi – Bélgica)
- Ramiz Zerrouki (Twente – Países Bajos)
DELANTEROS
- Mohamed Amoura (Wolfsburg – Alemania)
- Nadhir Benbouali (ETO FC – Hungría)
- Adil Boulbina (Al-Duhail – Qatar)
- Farès Ghedjemis (Frosinone – Italia)
- Amine Gouiri (Marsella – Francia)
- Anis Hadj Moussa (Feyenoord – Países Bajos)
- Riyad Mahrez (Al-Ahli – Arabia Saudita)