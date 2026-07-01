Dónde juegan los futbolistas de Bosnia que enfrentan a Estados Unidos en el Mundial 2026

Un repaso, uno por uno, por los jugadores del combinado europeo que el entrenador Sergej Barbarez llevó a la Copa del Mundo.

Bosnia y Herzegovina supo dejar en el camino a un peso pesado del calibre de Italia para meterse en el Mundial 2026 que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Luego, en la fase de grupos del propio certamen, vivió momentos realmente turbulentos, pero igual logró la clasificación para los 16avos de final.

El seleccionado europeo debutó en la Copa del Mundo con un empate 1-1 ante Canadá, uno de los anfitriones. Posteriormente, padeció una durísima derrota por 4-1 contra Suiza, quedando en jaque y sin margen de error. De todos modos, en su último cotejo de la zona, doblegó a Qatar por 3-1 y se metió en la actual instancia del Mundial.

En ese contexto, Bosnia, que ya se había clasificado al Mundial de Brasil 2014, cuenta con un plantel con un puñado de nombres propios reconocidos. Sin embargo, en líneas generales, se caracteriza por la modestia, con jugadores que no se encuentran militando en el primer plano. A continuación, un repaso por todos ellos.

Bosnia festejando uno de sus goles en el Mundial. (Foto: Getty)

El plantel de Bosnia en el Mundial 2026

ARQUEROS : Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislić (HNK Rijeka) y Osman Hadžikić (NK Slaven Belupo).

: Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislić (HNK Rijeka) y Osman Hadžikić (NK Slaven Belupo). DEFENSORES : Sead Kolašinac (Atalanta), Amar Dedić (Benfica), Nihad Mujakić (Gaziantep), Nikola Katić (Schalke 04), Tarik Muharemović (Sassuolo), Stjepan Radeljić (HNK Rijeka), Dennis Hadžikadunić (Sampdoria), Nidal Čelik (Lens) y Amir Hadžiahmetović (Hull City).

: Sead Kolašinac (Atalanta), Amar Dedić (Benfica), Nihad Mujakić (Gaziantep), Nikola Katić (Schalke 04), Tarik Muharemović (Sassuolo), Stjepan Radeljić (HNK Rijeka), Dennis Hadžikadunić (Sampdoria), Nidal Čelik (Lens) y Amir Hadžiahmetović (Hull City). VOLANTES : Ivan Šunjić (Pafos), Ivan Bašić (Astana), Dženis Burnić (Karlsruher), Ermin Mahmić (Slovan Liberec), Benjamin Tahirović (Brøndby), Amar Memić (Viktoria Plzeň), Armin Gigović (Young Boys), Kerim Alajbegović (Salzburgo) y Esmir Bajraktarević (PSV).

: Ivan Šunjić (Pafos), Ivan Bašić (Astana), Dženis Burnić (Karlsruher), Ermin Mahmić (Slovan Liberec), Benjamin Tahirović (Brøndby), Amar Memić (Viktoria Plzeň), Armin Gigović (Young Boys), Kerim Alajbegović (Salzburgo) y Esmir Bajraktarević (PSV). DELANTEROS : Ermedin Demirović (Stuttgart), Jovo Lukić (Universitatea Cluj), Samed Baždar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach) y Edin Džeko (Schalke 04).

: Ermedin Demirović (Stuttgart), Jovo Lukić (Universitatea Cluj), Samed Baždar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach) y Edin Džeko (Schalke 04). DT: Sergej Barbarez

El cuadro del Mundial 2026