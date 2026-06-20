Cómo ver en vivo y online Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

En el BMO Field, ubicado en la ciudad de Toronto, los alemanes y marfileños disputan su segundo partido en el Mundial 2026.

Este sábado 20 de junio se enfrentan Alemania y Costa de Marfil por la fecha 2 del Grupo E del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el BMO Field, ubicado en la ciudad canadiense de Toronto. Ambos seleccionados buscarán una victoria clave para asegurar su pase a los 16avos de final y adueñarse de la cima en una zona que comparten con Ecuador y Curazao.

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Durante la primera fecha, el combinado alemán dirigido por Julian Nagelsmann tuvo un estreno arrollador en el que goleó por 7-1 a Curazao. Con un doblete de Kai Havertz y los aportes goleadores de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav, el elenco europeo demostró su poderío ofensivo y llega con la confianza por las nubes para encaminar su clasificación.

Por su parte, el seleccionado marfileño también llega con los ánimos por lo alto luego de conseguir un triunfo fundamental en su debut. El equipo comandado por Emerse Faé venció por 1-0 a Ecuador de manera agónica gracias a un tanto de Amad Diallo a los 90 minutos, y ahora intentará dar el gran golpe frente a los tetracampeones del mundo.

BMO Field, de Toronto.

¿Qué canal pasa Alemania vs. Costa de Marfil?

El partido entre Alemania y Costa de Marfil, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

¿A qué hora se juega Alemania vs. Costa de Marfil?

Los seleccionados de Alemania y Costa de Marfil se encontrarán frente a frente este sábado 20 de junio, desde las 17:00 horas de la República Argentina, en el BMO Field de Toronto, Canadá.

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Terna arbitral de Alemania vs. Costa de Marfil

Árbitro: Juan Gabriel Benítez Mareco (Paraguay)

Asistente 1: Eduardo Cardozo Escobar (Paraguay)

Asistente 2: Milcíades Saldívar Franco (Paraguay)

Cuarto árbitro: Khalid Saleh Al Turais (Arabia Saudita)

VAR: Derlis López (Paraguay)

Juan Benítez, el árbitro de Alemania – Costa de Marfil. (Alexandre Schneider/Getty Images)

Fixture del Grupo E del Mundial 2026

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Tabla de posiciones del Grupo E del Mundial 2026