Dónde juegan los futbolistas de Marruecos, rival de Francia en los cuartos de final del Mundial 2026

El elenco marroqui llegó a esta Copa del Mundo con un plantel conformado en su mayoría por jugadores que se desempeñan en Europa.

En el marco de los cuartos de final del Mundial 2026, en el Gillette Stadium de Boston, la Selección de Marruecos se enfrenta a la Selección de Francia en búsqueda de la clasificación a las semifinales y así repetir la campaña que hizo en Qatar 2022.

Comandado por Mohamed Ouahbi, el seleccionado africano llegó como uno de los candidatos a tener una buena Copa del Mundo y no defraudó, ya que en el camino a esta instancia empató 1 a 1 con Brasil en su debut, mientras que en 16avos de final eliminó a Países Bajos.

Dentro del plantel, Marruecos cuenta con muchos jugadores de experiencia en el fútbol europeo. Tal es así que 20 de los 26 convocados están en el viejo continente, y algunos de ellos juegan en importantes equipos como Roma, Real Madrid, PSG o Manchester United.

Además de esto, durante el desarrollo de esta Copa del Mundo Ismael Saibari, una de las figuras del equipo, dejó de jugar en el PSV de Países Bajos para convertirse en nuevo refuerzo del Bayern Múnich, equipo que ya lo oficializó y al que se sumará luego de este certamen.

Ismael Saibari, jugador de Marruecos y nuevo refuerzo del Bayern Múnich. (Getty).

Dónde juegan los futbolistas de Marruecos del Mundial 2026

ARQUEROS : Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (Berkane) y Ajmed Reda Tagnaouti (Raja Casablanca).

: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (Berkane) y Ajmed Reda Tagnaouti (Raja Casablanca). DEFENSORES : Achraf Hakimi (PSG), Nayef Aguerd (West Ham), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (FC Twente), Chadi Riad (Crystal Palace), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Redouane Hahlal (Mechelen) y Zakaria El Ouahdi (Genk).

: Achraf Hakimi (PSG), Nayef Aguerd (West Ham), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (FC Twente), Chadi Riad (Crystal Palace), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Redouane Hahlal (Mechelen) y Zakaria El Ouahdi (Genk). VOLANTES : Sofyan Amrabat (Fenerbahce), Ismael Saibari (Bayern Múnich), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Azzedine Ounahi (Girona), Ayyoub Bouaddi (Lille) y Samir El Mourabet (Racing de Estrasburgo).

: Sofyan Amrabat (Fenerbahce), Ismael Saibari (Bayern Múnich), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Azzedine Ounahi (Girona), Ayyoub Bouaddi (Lille) y Samir El Mourabet (Racing de Estrasburgo). DELANTEROS: Brahim Díaz (Real Madrid), Chemsdine Talbi (Sunderland), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Abde Ezzalzouli (Real Betis), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt) y Yassine Gessime (Racing de Estrasburgo).

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El camino de Marruecos a los cuartos de final del Mundial 2026

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