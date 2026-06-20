¿Dónde nacieron los jugadores de Curazao que participan del Mundial 2026?

Todos los detalles sobre el plantel de la nación caribeña que integra el Grupo E y que enfrentará a Ecuador este sábado 20 de junio.

Curazao se encuentra disputando por primera vez una Copa del Mundo, por lo que está viviendo un momento histórico. El combinado caribeño integra el Grupo E del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

En el mismo, fue rival de un peso pesado y candidato al título como Alemania, contra el que perdió por 7 a 1 en su debut, y ahora deberá enfrentar a Ecuador, para cerrar su participación contra Costa de Marfil el próximo 25 de junio.

La “Ola Azul” no llega como un seleccionado que genere temor, pero efectuaron unas excelentes Eliminatorias en la Concacaf y cuentan con jugadores interesantes como Tahith Chong (Sheffield United), Jürgen Locadia (Miami FC), el experimentado arquero Eloy Room y Juriën Gaari (Abha Club), entre otros, comandados por el director técnico Dick Advocaat.

Cabe destacar que es la selección con más futbolistas convocados no nacidos en sus propias tierras en toda la historia, ya que 25 de los 26 citados nacieron fuera de la isla caribeña de Curazao. De hecho, todos los no nacidos en la isla tuvieron su natalicio en Países Bajos.

Esto se debe a que Curazao es un país insular soberano, constituyente del Reino de los Países Bajos, situado en el sur del mar Caribe, a unos 50 kilómetros de la costa noroccidental de Venezuela. Es la isla más grande y poblada de las otrora Antillas Neerlandesas y cuenta con una superficie terrestre de aproximadamente 444 km².

Curazao en su debut mundialista ante Alemania (Getty)

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Dónde nacieron los jugadores de Curazao

Arqueros

Eloy Room – Nijmegen, Países Bajos

Tyrick Bodak – Almere, Países Bajos

Trevor Doornbusch – Haarlem, Países Bajos

Defensores

Armando Obispo – Bolduque (‘s-Hertogenbosch), Países Bajos

Joshua Brenet – Kerkrade, Países Bajos

Riechedly Bazoer – Utrecht, Países Bajos

Sherel Floranus – Róterdam, Países Bajos

Shurandy Sambo – Geldrop, Países Bajos

Deveron Fonville – Nieuwegein, Países Bajos

Roshon van Eijma – Tilburg, Países Bajos

Jurien Gaari – Heerlen, Países Bajos

Volantes

Leandro Bacuna – Groninga, Países Bajos

Juninho Bacuna – Groninga, Países Bajos

Livano Comenencia – Breda, Países Bajos

Tahith Chong – Willemstad, Curazao

Arjany Martha – Róterdam, Países Bajos

Tyrese Noslin – Ámsterdam, Países Bajos

Kevin Felida – Spijkenisse, Países Bajos

Godfried Roemeratoe – Oost-Souburg, Países Bajos

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Delanteros

Juergen Locadia – Emmen, Países Bajos

Jeremy Antonisse – Rosmalen, Países Bajos

Sontje Hansen – Hoorn, Países Bajos

Kenji Gorré – Spijkenisse, Países Bajos

Jearl Margaritha – Groninga, Países Bajos

Brandley Kuwas – Hoorn, Países Bajos

Gervane Kastaneer – Róterdam, Países Bajos

Dónde juega cada uno de los jugadores de Curazao

ARQUEROS : Eloy Room (Miami FC), Tyrick Bodak (SC Telstar) y Trevor Doornbusch (VVV-Venlo).

: Eloy Room (Miami FC), Tyrick Bodak (SC Telstar) y Trevor Doornbusch (VVV-Venlo). DEFENSORES : Armando Obispo (PSV Eindhoven), Joshua Brenet (Kayserispor), Riechedly Bazoer (Konyaspor), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk) y Jurien Gaari (Abha Club).

: Armando Obispo (PSV Eindhoven), Joshua Brenet (Kayserispor), Riechedly Bazoer (Konyaspor), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk) y Jurien Gaari (Abha Club). VOLANTES : Leandro Bacuna (Igdir FK), Juninho Bacuna (FC Volendam), Livano Comenencia (FC Zürich), Tahith Chong (Sheffield United), Ar’jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Kevin Felida (FC Den Bosch) y Godfried Roemeratore (RKC Waalwijk).

: Leandro Bacuna (Igdir FK), Juninho Bacuna (FC Volendam), Livano Comenencia (FC Zürich), Tahith Chong (Sheffield United), Ar’jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Kevin Felida (FC Den Bosch) y Godfried Roemeratore (RKC Waalwijk). DELANTEROS: Sontje Hansen (Middlesbrough FC), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Jürgen Locadia (Miami FC), Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Jearl Margaritha (SK Beveren) y Bradley Kuwas (FC Volendam).

Datos clave de Curazao como nación

Capital: Willemstad.

Willemstad. Idiomas: papiamento, neerlandés e inglés.

papiamento, neerlandés e inglés. Gentilicio: curazaleño/a.

curazaleño/a. Primer Ministro: Gilmar Pisas (Monarca: Rey Guillermo Alejandro).

Gilmar Pisas (Monarca: Rey Guillermo Alejandro). Superficie: 444 km².

444 km². Población: 192.077 habitantes, según el censo de 2022.

192.077 habitantes, según el censo de 2022. Moneda: florín antillano neerlandés.