¿Dónde nacieron los jugadores de Curazao que participan del Mundial 2026?

Curazao se encuentra disputando por primera vez una Copa del Mundo, por lo que está viviendo un momento histórico. El combinado caribeño integra el Grupo E del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.
En el mismo, fue rival de un peso pesado y candidato al título como Alemania, contra el que perdió por 7 a 1 en su debut, y ahora deberá enfrentar a Ecuador, para cerrar su participación contra Costa de Marfil el próximo 25 de junio.
La “Ola Azul” no llega como un seleccionado que genere temor, pero efectuaron unas excelentes Eliminatorias en la Concacaf y cuentan con jugadores interesantes como Tahith Chong (Sheffield United), Jürgen Locadia (Miami FC), el experimentado arquero Eloy Room y Juriën Gaari (Abha Club), entre otros, comandados por el director técnico Dick Advocaat.
Cabe destacar que es la selección con más futbolistas convocados no nacidos en sus propias tierras en toda la historia, ya que 25 de los 26 citados nacieron fuera de la isla caribeña de Curazao. De hecho, todos los no nacidos en la isla tuvieron su natalicio en Países Bajos.
Esto se debe a que Curazao es un país insular soberano, constituyente del Reino de los Países Bajos, situado en el sur del mar Caribe, a unos 50 kilómetros de la costa noroccidental de Venezuela. Es la isla más grande y poblada de las otrora Antillas Neerlandesas y cuenta con una superficie terrestre de aproximadamente 444 km².
Curazao en su debut mundialista ante Alemania (Getty)
Dónde nacieron los jugadores de Curazao
Arqueros
- Eloy Room – Nijmegen, Países Bajos
- Tyrick Bodak – Almere, Países Bajos
- Trevor Doornbusch – Haarlem, Países Bajos
Defensores
- Armando Obispo – Bolduque (‘s-Hertogenbosch), Países Bajos
- Joshua Brenet – Kerkrade, Países Bajos
- Riechedly Bazoer – Utrecht, Países Bajos
- Sherel Floranus – Róterdam, Países Bajos
- Shurandy Sambo – Geldrop, Países Bajos
- Deveron Fonville – Nieuwegein, Países Bajos
- Roshon van Eijma – Tilburg, Países Bajos
- Jurien Gaari – Heerlen, Países Bajos
Volantes
- Leandro Bacuna – Groninga, Países Bajos
- Juninho Bacuna – Groninga, Países Bajos
- Livano Comenencia – Breda, Países Bajos
- Tahith Chong – Willemstad, Curazao
- Arjany Martha – Róterdam, Países Bajos
- Tyrese Noslin – Ámsterdam, Países Bajos
- Kevin Felida – Spijkenisse, Países Bajos
- Godfried Roemeratoe – Oost-Souburg, Países Bajos
Delanteros
- Juergen Locadia – Emmen, Países Bajos
- Jeremy Antonisse – Rosmalen, Países Bajos
- Sontje Hansen – Hoorn, Países Bajos
- Kenji Gorré – Spijkenisse, Países Bajos
- Jearl Margaritha – Groninga, Países Bajos
- Brandley Kuwas – Hoorn, Países Bajos
- Gervane Kastaneer – Róterdam, Países Bajos
Dónde juega cada uno de los jugadores de Curazao
- ARQUEROS: Eloy Room (Miami FC), Tyrick Bodak (SC Telstar) y Trevor Doornbusch (VVV-Venlo).
- DEFENSORES: Armando Obispo (PSV Eindhoven), Joshua Brenet (Kayserispor), Riechedly Bazoer (Konyaspor), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk) y Jurien Gaari (Abha Club).
- VOLANTES: Leandro Bacuna (Igdir FK), Juninho Bacuna (FC Volendam), Livano Comenencia (FC Zürich), Tahith Chong (Sheffield United), Ar’jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Kevin Felida (FC Den Bosch) y Godfried Roemeratore (RKC Waalwijk).
- DELANTEROS: Sontje Hansen (Middlesbrough FC), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Jürgen Locadia (Miami FC), Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Jearl Margaritha (SK Beveren) y Bradley Kuwas (FC Volendam).
Datos clave de Curazao como nación
- Capital: Willemstad.
- Idiomas: papiamento, neerlandés e inglés.
- Gentilicio: curazaleño/a.
- Primer Ministro: Gilmar Pisas (Monarca: Rey Guillermo Alejandro).
- Superficie: 444 km².
- Población: 192.077 habitantes, según el censo de 2022.
- Moneda: florín antillano neerlandés.