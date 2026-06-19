¿Dónde nacieron los jugadores de Marruecos que juegan el Mundial 2026?

La gran mayoría de los integrantes de la delegación marroquí nació fuera del país. Repasalos uno por uno.

Son varias las selecciones del Mundial 2026 que cuentan con futbolistas nacidos en otro país y Marruecos no es la excepción. El combinado africano, uno de los que más promete de la CAF, cuenta con un amplio número de futbolistas oriundos de otro territorio, pero que tienen doble nacionalidad.

19 de los 26 futbolistas convocados por Mohamed Ouahbi no nacieron en Marruecos. Este registro posiciona a los Leones del Atlas como la tercera con más futbolistas que no representan a su país de nacimiento. Solo la superan RD Congo (20 de 26) y Curazao (25 de 26).

Los lugares de origen del equipo marroquí se reparten en Francia (6), España (6), Bélgica (3) y Países Bajos (3). Por otra parte está el caso de Yassine Bounou, arquero y emblema del seleccionado, que nació en Canadá.

Dónde nacieron los jugadores de Marruecos

A continuación, ciudad y país de origen de cada uno de los integrantes de la Selección de Marruecos en el Mundial 2026.

Arqueros

Yassine Bounou: Montreal, Canadá

Montreal, Canadá Munir El Kajoui: Melilla, España

Melilla, España Ahmed Reda Tagnaoutti: Casablanca, Marruecos

Defensores

Achraf Hakimi: Madrid, España

Madrid, España Noussair Mazraoui: Leiderdorp, Países Bajos

Leiderdorp, Países Bajos Marwane Saadane: Mohammedia, Marruecos

Mohammedia, Marruecos Zakaria El Ouahdi: Hoboken (Amberes), Bélgica

Hoboken (Amberes), Bélgica Issa Diop: Toulouse, Francia

Toulouse, Francia Chadi Riad : Palma de Mallorca, España

: Palma de Mallorca, España Youssef Belammari: Casablanca, Marruecos

Casablanca, Marruecos Radouane Halhal: Montpellier, Francia

Montpellier, Francia Anass Salah Eddine: Ámsterdam, Países Bajos

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Mediocampistas

Sofyan Amrabat: Huizen, Países Bajos

Huizen, Países Bajos Ayyoub Bouaddi: Senlis, Francia

Senlis, Francia Chemsdine Talbi: Sambreville, Bélgica

Sambreville, Bélgica Azzedine Ounahi: Casablanca, Marruecos

Casablanca, Marruecos Ismael Saibari: Tarrasa (Terrassa), España

Tarrasa (Terrassa), España Samir El Mourabet: Estrasburgo, Francia

Estrasburgo, Francia Gessime Yassine: Salon-de-Provence, Francia

Salon-de-Provence, Francia Bilal El Khannouss: Strombeek-Bever, Bélgica

Strombeek-Bever, Bélgica Neil El Aynaoui: Nancy, Francia

Delanteros

Soufiane Rahimi: Casablanca, Marruecos

Casablanca, Marruecos Brahim Diaz: Málaga, España

Málaga, España Amine Sbai: Sidi Kacem, Marruecos

Sidi Kacem, Marruecos Ayoub El Kaabi: Casablanca, Marruecos

Casablanca, Marruecos Ayoube Amaimouni: Vic, España

Así está el Grupo C del Mundial 2026