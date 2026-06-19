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¿Dónde nacieron los jugadores de Marruecos que juegan el Mundial 2026?

La gran mayoría de los integrantes de la delegación marroquí nació fuera del país. Repasalos uno por uno.

¿Dónde nacieron los jugadores de Marruecos que juegan el Mundial 2026?
© Getty Images¿Dónde nacieron los jugadores de Marruecos que juegan el Mundial 2026?

Son varias las selecciones del Mundial 2026 que cuentan con futbolistas nacidos en otro país y Marruecos no es la excepción. El combinado africano, uno de los que más promete de la CAF, cuenta con un amplio número de futbolistas oriundos de otro territorio, pero que tienen doble nacionalidad.

19 de los 26 futbolistas convocados por Mohamed Ouahbi no nacieron en Marruecos. Este registro posiciona a los Leones del Atlas como la tercera con más futbolistas que no representan a su país de nacimiento. Solo la superan RD Congo (20 de 26) y Curazao (25 de 26).

Los lugares de origen del equipo marroquí se reparten en Francia (6), España (6), Bélgica (3) y Países Bajos (3). Por otra parte está el caso de Yassine Bounou, arquero y emblema del seleccionado, que nació en Canadá.

Dónde nacieron los jugadores de Marruecos

A continuación, ciudad y país de origen de cada uno de los integrantes de la Selección de Marruecos en el Mundial 2026.

Arqueros

  • Yassine Bounou: Montreal, Canadá
  • Munir El Kajoui: Melilla, España
  • Ahmed Reda Tagnaoutti: Casablanca, Marruecos

Defensores

  • Achraf Hakimi: Madrid, España
  • Noussair Mazraoui: Leiderdorp, Países Bajos
  • Marwane Saadane: Mohammedia, Marruecos
  • Zakaria El Ouahdi: Hoboken (Amberes), Bélgica
  • Issa Diop: Toulouse, Francia
  • Chadi Riad: Palma de Mallorca, España
  • Youssef Belammari: Casablanca, Marruecos
  • Radouane Halhal: Montpellier, Francia
  • Anass Salah Eddine: Ámsterdam, Países Bajos

Mediocampistas

  • Sofyan Amrabat: Huizen, Países Bajos
  • Ayyoub Bouaddi: Senlis, Francia
  • Chemsdine Talbi: Sambreville, Bélgica
  • Azzedine Ounahi: Casablanca, Marruecos
  • Ismael Saibari: Tarrasa (Terrassa), España
  • Samir El Mourabet: Estrasburgo, Francia
  • Gessime Yassine: Salon-de-Provence, Francia
  • Bilal El Khannouss: Strombeek-Bever, Bélgica
  • Neil El Aynaoui: Nancy, Francia

Delanteros

  • Soufiane Rahimi: Casablanca, Marruecos
  • Brahim Diaz: Málaga, España
  • Amine Sbai: Sidi Kacem, Marruecos
  • Ayoub El Kaabi: Casablanca, Marruecos
  • Ayoube Amaimouni: Vic, España

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