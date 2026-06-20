Antes de enfrentar a Cabo Verde, Bielsa reconoció un error en la posición de Valverde durante el debut de Uruguay: “Cuanto más toque la pelota, más influye”

El DT tomó nota de las circunstancias que hicieron que La Celeste no pasara del empate ante Arabia Saudita y habrá variantes para el duelo con el seleccionado africano.

Marcelo Bielsa tomó nota de las circunstancias que hicieron que la Selección de Uruguay no pudiera pasar del empate ante Arabia Saudita en su estreno en el Mundial 2026 y una de sus conclusiones en ese sentido fue devolver a Federico Valverde, que se desempeñó como extremo por derecha, a una posición central en la mitad de la cancha.

Aunque todavía no hizo pública la formación, pero sí explicó las razones que lo habían llevado a alinear al jugador de Real Madrid en ese sector del campo, el DT reconoció que el juego del equipo crece cuando puede hacerlo eje y darle mayor participación en la elaboración.

“Yo recuerdo dos o tres partidos consecutivos de Valverde, uno fue contra el City, que jugó de wing derecho y destacó enormemente. Pero sí es verdad que un jugador como él, cuanto más veces esté en contacto con la pelota, teniendo en cuenta el tipo de recepciones que puede realizar, más influye en el equipo para el que juega. Siempre mejora la jugada cuando es habilitado y tal vez el costado derecho le quitó cantidad de recepciones, puede ser“, señaló.

Bielsa confirmó que ya le dio a conocer a sus futbolistas cómo alineará la Selección de Uruguay en el partido de este domingo ante Cabo Verde, programado para las 19.00 en hora de Argentina, que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami.

🇺🇾Habla Marcelo Bielsa previo al partido contra Cabo Verde:



"La química en cualquier circunstancia es un elemento que está por encima de factores científicos".



"El estado de ánimo es un factor decisivo; pero eso se construye con victorias".



"(Valverde) cuanto más veces esté en… pic.twitter.com/XyBy2YQKqf — Telemundo (@TelemundoUY) June 20, 2026

Brian Rodríguez marcó la clave para romper el cerrojo de Cabo Verde

En análisis del partido que disputó Cabo Verde ante España, con un cerrojo defensivo que definió su principal fortaleza en el Mundial, Brian Rodríguez se refirió a la que puede ser la clave para que la Selección de Uruguay logre vulnerarlo en pos de conseguir su primera victoria en el certamen.

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“Sabemos que es un rival muy difícil y creo que tenemos que tener calma, entrar a la cancha con la misma mentalidad que tuvimos en el segundo tiempo contra Arabia. Lo venimos analizando y creo que atacar los espacios, atacar las espaldas, va a ser un punto clave”, resaltó.

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