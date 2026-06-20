Qué puesto del ranking FIFA ocupa Túnez, rival de Japón en el Mundial 2026

El combinado africano cayó varias posiciones en pleno Mundial por la derrota por goleada sufrida ante Suecia en su estreno.

En el marco del partido número 1.000 en la historia de las Copas del Mundo, Túnez y Japón se enfrentan este domingo desde la 1:00 de la madrugada en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026.

El partido se disputa en el Estadio BBVA de Monterrey, México, y tendrá una particularidad más que especial del lado tunecino: pese a que se trata del segundo partido en el Mundial para los africanos del norte, se dará el estreno de su entrenador, ya que Hervé Renard asumió luego de la goleada sufrida en el debut mundialista ante Suecia por 5 a 1.

El combinado tunecino llegó a esta Copa del Mundo ocupando el puesto 45 del ranking FIFA, pero la derrota en el debut la hizo caer nueve posiciones. Así las cosas, a la hora de enfrentar a Japón, Túnez se encuentra en el puesto 54 entre los seleccionados que forman parte de la FIFA.

Cabe destacar que, si no logran restacar al menos un empate ante los nipones, el equipo de Hervé Renard será el tercer eliminado oficial de la Copa del Mundo, detrás de Haití y Turquía.

Hervé Renard, DT de Túnez que debuta ante Japón

Los convocados de Túnez para el Mundial 2026

ARQUEROS : Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain) y Sabri Ben Hassen (ES Sahel).

: Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain) y Sabri Ben Hassen (ES Sahel). DEFENSORES : Yan Valery (Young Boys), Moutaz Neffati (Norrkoping), Dylan Bronn (Servette FC), Montassar Talbi (FC Lorient), Omar Rekik (Maribor), Adem Arous (Kasimpasa), Raed Chikhaoui (US Monastir), Ali Abdi (Niza) y Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance).

: Yan Valery (Young Boys), Moutaz Neffati (Norrkoping), Dylan Bronn (Servette FC), Montassar Talbi (FC Lorient), Omar Rekik (Maribor), Adem Arous (Kasimpasa), Raed Chikhaoui (US Monastir), Ali Abdi (Niza) y Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance). VOLANTES : Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt​​), Mohamed Belhadj Mahmoud (FC Lugano), Rani Khedira (Union Berlin), Anis Ben Slimane (Norwich City), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Ismael Gharbi (Augsburgo) y Hannibal Mejbri (Burnley).

: Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt​​), Mohamed Belhadj Mahmoud (FC Lugano), Rani Khedira (Union Berlin), Anis Ben Slimane (Norwich City), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Ismael Gharbi (Augsburgo) y Hannibal Mejbri (Burnley). DELANTEROS: Khalil Ayari (PSG), Elias Achouri (Copenhague), Elias Saad (Hannover 96), Firas Chaouat (Club Africain), Hazem Mastouri (Dinamo Makhachkala), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps FC) y Sebastian Tounekti (Celtic FC).

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Las tablas del Mundial 2026