La advertencia de un futbolista argentino que juega en Austria: “Son como un ‘Alemania chico’ y creen que nos pueden ganar”

Said Llambay aseguró que en el país europeo sobra confianza antes de enfrentar a los campeones del mundo. Además, reveló algunos detalles tácticos del rival de la Albiceleste.

La segunda presentación de la Selección Argentina en el Mundial 2026 se palpita desde hace varios meses en Austria. Said Llambay, futbolista argentino radicado en el país europeo, reveló que hay mucha expectativa por el enfrentamiento ante la Albiceleste y que hay mucha confianza de ponder amargar a los campeones del mundo.

“Tienen la mentalidad de que nos pueden llegar a ganar. Siempre hablan desde lo táctico. Dicen que se van a encerrar un poco atrás y que alguna oportunidad van a tener. Se tienen confianza“, reveló el jugador del Bischofshofen, equipo de la tercera división del futbol austriaco, en exclusiva con Bolavip.

“Igual hay algunos más realistas que te dicen que no tienen chances, porque tienen vista a nuestra Selección“, aclaró el ex Olimpo, que remarcó que cuatro años atrás se celebró la consagración en Qatar: “La mayoría de los austríacos que conozco querían que ganara Argentina, decían que nos lo merecíamos y que jugábamos bárbaro. Les encanta como vivimos el fútbol“.

A la hora de hablar de cuestiones tácticas, Said dejó bien en claro cuáles son las características de Austria: “Son muy ordenados y aplicados tácticamente. Siempre les digo a mis compañeros que Austria, futbolísticamente, es como un ‘Alemania chico’. Tienen prácticamente el mismo juego y la misma mentalidad, pero un nivel más abajo.

“Son inteligentes, grandotes y se paran bien en la cancha. No destacan tanto por la técnica, sino por el orden. Sacando al Red Bull Salzburgo, los partidos de la liga local pueden ser bastante aburridos porque todos plantean más o menos lo mismo”, explicó.

Austria llega con buenas sensaciones

Austria llegará al compromiso ante Argentina consciente de que una victoria lo depositará en los dieciseisavos, sin depender de lo que suceda en la última fecha. Los dirigidos por Ralf Rangnick vencieron 3 a 1 a Jordania con anotaciones de Romano Schmid, Marko Arnautovic y Yazan Al-Arab (en contra).

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La probable formación de Argentina

La Selección Argentina podría salir a la cancha con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Los próximos partidos de Argentina en el Mundial 2026

Fecha 2 – Lunes 22 de junio – 14hs – Argentina vs. Austria

Fecha 3 – Sábado 27 de junio – 23hs – Argentina vs. Jordania

Síntesis

La Selección Argentina jugará su segundo partido del Mundial 2026 contra Austria.

jugará su segundo partido del Mundial 2026 contra Austria. El futbolista Said Llambay reveló la gran expectativa y confianza del equipo austriaco.

reveló la gran expectativa y confianza del equipo austriaco. El mediático jugador pertenece al club Bischofshofen de la tercera división de Austria.