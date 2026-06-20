Partidos de MAÑANA en el Mundial 2026: quiénes juegan este domingo 21 de junio

Cinco encuentros distribuidos a lo largo del domingo 21 de junio dan continuidad a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Túnez desafía a Japón desde la madrugada en Monterrey. España busca continuar su dominio frente a Arabia Saudita en Atlanta. Bélgica enfrenta a Irán en Los Ángeles.
Uruguay se mide con Cabo Verde en Miami. Nueva Zelanda cierra la jornada contra Egipto en Vancouver. Un domingo que empieza a definir la estructura definitiva de clasificaciones hacia los 16° de final.
Uruguay va por el primer triunfo del Mundial y Arabia buscará la épica ante España (Getty)
PARTIDOS DEL DOMINGO 21 DE JUNIO: HORARIO Y TV
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
(Horarios y transmisiones correspondientes a Argentina)
Túnez vs. Japón (Grupo F)
Estadio BBVA (Monterrey), México
- Argentina: 01:00 horas (madrugada domingo) | DGo, DSports, Paramount+, Flow.
España vs. Arabia Saudita (Grupo H)
Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), Estados Unidos
- Argentina: 13:00 horas | DGo, DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
Bélgica vs. Irán (Grupo G)
Estadio SoFi (Los Ángeles), Estados Unidos
- Argentina: 16:00 horas | DGo, DSports, Paramount+, Flow.
Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H)
Estadio Hard Rock (Miami), Estados Unidos
- Argentina: 19:00 horas | DGo, DSports, Telefe, Disney+, Paramount+
Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G)
Estadio BC Place (Vancouver), Canadá
- Argentina: 22:00 horas | DGo, DSports, Paramount+, Flow.