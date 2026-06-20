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AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Partidos de MAÑANA en el Mundial 2026: quiénes juegan este domingo 21 de junio

La Copa del Mundo no frena y este domingo tendrá cinco partidazos desde la madrugada hasta el último encuentro antes que juegue Argentina el lunes.

La agenda del Mundial para el domingo del Día del Padre
© GettyLa agenda del Mundial para el domingo del Día del Padre

Cinco encuentros distribuidos a lo largo del domingo 21 de junio dan continuidad a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Túnez desafía a Japón desde la madrugada en Monterrey. España busca continuar su dominio frente a Arabia Saudita en Atlanta. Bélgica enfrenta a Irán en Los Ángeles.

Uruguay se mide con Cabo Verde en Miami. Nueva Zelanda cierra la jornada contra Egipto en Vancouver. Un domingo que empieza a definir la estructura definitiva de clasificaciones hacia los 16° de final.

Uruguay va por el primer triunfo del Mundial y Arabia buscará la épica ante España (Getty)

Uruguay va por el primer triunfo del Mundial y Arabia buscará la épica ante España (Getty)

PARTIDOS DEL DOMINGO 21 DE JUNIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

(Horarios y transmisiones correspondientes a Argentina)

Túnez vs. Japón (Grupo F)

Estadio BBVA (Monterrey), México

  • Argentina: 01:00 horas (madrugada domingo) | DGo, DSports, Paramount+, Flow.

España vs. Arabia Saudita (Grupo H)

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), Estados Unidos

  • Argentina: 13:00 horas | DGo, DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+

Bélgica vs. Irán (Grupo G)

Estadio SoFi (Los Ángeles), Estados Unidos

  • Argentina: 16:00 horas | DGo, DSports, Paramount+, Flow.

Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H)

Estadio Hard Rock (Miami), Estados Unidos

  • Argentina: 19:00 horas | DGo, DSports, Telefe, Disney+, Paramount+

Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G)

Estadio BC Place (Vancouver), Canadá

  • Argentina: 22:00 horas | DGo, DSports, Paramount+, Flow.

Las tablas de posiciones del Mundial

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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