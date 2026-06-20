Tablas del Mundial 2026: así quedaron los grupos tras tras la victoria de Alemania y el empate entre Curazao y Ecuador

La segunda fecha de los grupos E y F dejó a un clasificado a los dieciseisavos de final, complicó a la Tri y mantuvo abierta la pelea por los boletos a la próxima ronda.

La pelota siguió rodando este sábado en Norteamérica y la fase de grupos del Mundial entregó nuevas certezas. Con la disputa de cuatro encuentros correspondientes a los grupos E y F, la jornada dejó movimientos importantes en las tablas de posiciones y a Alemania como otro clasificado a los 16avos de final.

Después de la sufrida victoria de Paraguay sobre Turquía por 1-0 en la madrugada, la actividad se reabrió con una contundente goleada de Países Bajos por 5-1 frente a Suecia para que los neerlandeses queden como líder momentáneos del Grupo F, a la espera de lo que ocurra entre Túnez y Japón durante las primeras horas del domingo.

Más tarde llegó el partido más atractivo de la jornada. En un duelo de ida y vuelta, Alemania derrotó 2-1 a Costa de Marfil luego de comenzar en desventaja. Un doblete de Deniz Undav le permitió a los germanos mantener el puntaje ideal y asegurar matemáticamente su presencia en los dieciseisavos de final, rompiendo la racha de dos eliminaciones mundialistas consecutivas en fase de grupos.

La jornada se cerró con un empate sin goles entre Ecuador y Curazao. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece no encontró los caminos para quebrar la resistencia caribeña y sumó apenas su primer punto en el torneo. El resultado complica las aspiraciones ecuatorianas, que llegarán obligados a sumar en la última fecha frente a una Alemania ya clasificada.

La acción continuará el domingo con Túnez ante Japón en la madugada (1AM) y luego seguirá con otros cuatro encuentros: Bélgica ante Irán y Nueva Zelanda contra Egipto por el Grupo G; además de España frente a Arabia Saudita y Uruguay vs. Cabo Verde, por el Grupo H.

Los grupos del Mundial 2026

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El fixture del Mundial 2026