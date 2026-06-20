River hoy: Lucas Beltrán está cerca de volver, se complica el arribo de Nelson Deossa y más

Mientras se disputa el Mundial, repasamos las novedades más importantes del Millonario en este sábado 20 de junio.

Mientras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá sigue su curso habitual, los directivos de River se encargan de cerrar incorporaciones y salidas para mejorar el plantel que lidera Eduardo Coudet.

A lo largo de las últimas horas, y previo al viaje hacia España para realizar la pretemporada, no solo hubo novedades referidas a la situación de Lucas Beltrán, como así también a Nelson Deossa.

River llegó a un acuerdo con Fiorentina por Lucas Beltrán

El mercado de pases de River avanza firme. Antes del inicio de la pretemporada cerró a Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri. Mientras negocia con Tigres por Ángel Correa, con Atlético de Madrid por Thiago Almada y con Torino por Gio Simeone, desde Italia -el periodista especializado en fichajes- Gianluca Di Marzo, anunció que el Millonario llegó a un acuerdo con la Fiorentina por Lucas Beltrán.

El acuerdo sería un préstamo de 500 mil euros con una obligación de compra de 6.7 millones de euros por el 55% del pase. El mismo periodista indica que el acuerdo entre River y Fiorentina es total, pero para que la operación se concrete todavía falta que el futbolista de 25 años suba el pulgar.

Lucas Beltrán, delantero de Fiorentina a préstamo en Valencia.

River prepara el viaje a España para hacer la pretemporada

Luego del entrenamiento, el plantel de River parte hacia España, donde hará la pretemporada. Pero hay un detalle llamativo: la delegación se divide en dos para hacerlo. El primer grupo sale a las 15.05 horas, mientras que el segundo lo hará a las 23.55 horas de este mismo sábado.

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Los vuelos llegarán a Madrid y harán conexión con Alicante, ciudad costera que queda a unos 180 kilómetros de Valencia. La delegación se hospedará en Hotel La Finca Resort y permanecerá allí hasta el 5 de julio, cuando regrese a Buenos Aires. Cabe destacar que el 3 de julio habrá un amistoso en Portugal ante Flamengo.

Eduardo Coudet, DT de River.

¿Cuándo se suma Santiago Beltrán?

Joaquín Freitas y Santiago Beltrán fueron citados por Lionel Scaloni para los amistosos previos al inicio del Mundial, pero ambos se quedaron unos días más. El delantero se sumó a los entrenamientos el pasado jueves en Ezeiza, mientras que el arquero viajará desde Estados Unidos a Alicante para sumarse a la delegación directamente allí.

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Se complica el arribo de Nelson Deossa

Según pudo saber Bolavip, el Millonario mantiene desde hace semanas su interés por el mediocampista colombiano de 26 años, aunque también fijó una fecha límite para intentar resolver la operación: el próximo 30 de junio. Pese a ello, hubo una complicación que provocaría la caída del pase.

Los directivos riverplatenses están plantados en la oferta que ya realizaron, pero desde Brasil informaron que Vasco Da Gama está muy cerca de quedarse con el mediocampista en una cifra que ronda la inversión realizada por Betis hace un año: 13.500.000 euros.