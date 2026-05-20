Renunció a Francia y se destaca en la Premier League: Wilson Isidor, la figura que nacionalizó Haití para el Mundial 2026

El delantero de Sunderland se nacionalizó haitiano y debutó en la última fecha FIFA de marzo con un gol ante Islandia.

Tras 52 años, la Selección de Haití regresó a la Copa del Mundo luego de una buena performance en las Eliminatorias Concacaf. Integrante del Grupo C, Los Granaderos se enfrentarán ante la Selección de Brasil, Escocia y Marruecos, en búsqueda de un lugar en 16avos de final.

De cara a este certamen, los dirigidos por Sébastien Migné ya presentaron la lista con lo 26 jugadores convocados y la misma cuenta con la inclusión de Wilson Isidor, el delantero que se destaca en el Sunderland de la Premier League y que renunció a la posibilidad de jugar para la Selección de Francia.

Nacido en Rennes, Isidor inició su carrera en el fútbol francés hasta que debutó en primera división en Mónaco en la Ligue 1. En paralelo a esto, defendió los colores de la Selección de Francia en las juveniles, hasta la Sub 21 inclusive. A pesar de esto, nunca debutó en la mayor.

Sin la posibilidad de jugar para su país natal, y con raíces haitianas, el delantero de 25 años recibió el llamado para nacionalizarse haitiano y así ser tenido en cuenta para el Mundial. Finalmente, fue convocado por primera vez en la fecha FIFA de marzo, donde disputó dos amistosos.

En estos encuentros, frente a Túnez e Islandia, que terminaron en derrota 1 a 0 y empate 1 a 1 respectivamente, Isidor sumó 135 minutos en cancha y fue el autor del único tanto de su equipo en la gira amistosa. En el primer compromiso fue suplente e ingresó en el entretiempo, mientras que en el segundo fue titular.

Wilson Isidor convirtió un gol ante Islandia. (Getty).

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A lo largo de su carrera, el delantero de Sunderland pasó por equipos de Francia como Rennes, Mónaco, Stade Lavallois y Bastia, hasta que emigró al fútbol de Rusia para vestir primero los colores de Lokomotiv Moscú y luego de Zenit, con quien ganó tres títulos a nivel local.

Para la temporada 2024/25 fue incorporado a préstamo por Sunderland y fue una pieza clave en el ascenso a la Premier League debido a que convirtió 12 goles y aportó 2 asistencias en 43 encuentros. Esto significó que el club pague 6 millones de dólares por su pase para quedárselo definitivamente.

Wilson Isidor se destaca con Sunderland en la Premier League. (Getty).

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En la actual temporada con la camiseta de Sunderland convirtió 6 tantos en 31 partidos por Premier League y es el segundo máximo goleador del equipo en el certamen. De cara al cierre del curso 2025/26, buscará meter a la institución en zona de UEFA Conference League.

El calendario de Haití en el Mundial 2026

Fecha 1 : Haití vs. Escocia – sábado 13 de junio a las 22.00 horas

: Haití vs. Escocia – sábado 13 de junio a las 22.00 horas Fecha 2 : Brasil vs. Haití – viernes 19 de junio a las 21.30 horas

: Brasil vs. Haití – viernes 19 de junio a las 21.30 horas Fecha 3: Marruecos vs. Haití – miércoles 24 de junio a las 19.00 horas

*Horarios de Argentina

Datos claves

La Selección de Haití regresa a una Copa del Mundo después de 52 años .

regresa a una después de . El delantero Wilson Isidor integra la lista de 26 convocados para el Mundial 2026 .

integra la lista de para el . Haití debutará contra Escocia el sábado 13 de junio a las 22:00 horas.