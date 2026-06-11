¿Dónde queda Jordania, rival de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026?

La Selección de Jordania afronta su primera participación en la Copa del Mundo. En Estados Unidos, México y Canadá, el combinado asiático luchará por sumar y avanzar de ronda, aunque a priori es el equipo más débil del Grupo J, que cuenta con Argentina, Austria y Argelia.
El combinado dirigido por el marroquí Jamal Sellami aprovechó el incremento de plazas para esta edición de la cita y consiguió el boleto por primera vez en las Eliminatorias de la AFC. En la primera ronda avanzó por delante de Tayikistán y Pakistán, mientras que en la segunda estuvo por encima de Irak, Omán, Palestina y Kuwait.
¿Dónde queda Jordania?
Jordania está ubicado en Asia, precisamente en Medio Oriente y ocupa el 112° puesto en cuanto a tamaño de su territorio en el planeta. Tiene salidas al Mar Rojo y al Mar Muerto y limita con Arabia Saudita, Irak, Siria, Israel y Palestina.
El turismo es el 75% del PBI de Jordania, que recibe a millones de visitantes todos los años por ser uno de los países con mayor seguridad de la región y ofrecer espectaculares paisajes, como el desierto de Wadi Rum, y estructuras milenarias como Petra, una de las nuevas maravillas del mundo.
Petra, en Jordania. (Foto: Getty)
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Datos clave de Jordania
- Capital: Amán.
- Idioma: árabe.
- Gentilicio: jordano.
- Rey: Abdalá II bin Al Hussein.
- Primer Ministro: Jafar Hassan.
- Superficie: 89.342 km².
- Población: 11,4 millones de habitantes.
- Moneda: dinar jordano.
Los partidos de Jordania en el Mundial 2026
- Miércoles 17 de junio – 01.00 – Austria vs. Jordania
- Martes 23 de junio – 00.00 – Jordania vs. Argelia
- Sábado 27 de junio – 23.00 – Jordania vs. Argentina